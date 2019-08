O Mesa Oval desta semana na Central 3 é em dose dupla com um casal que é parte da história da seleção brasileira feminina: Emily Barker, que marcou época nos primeiros anos da seleção, defendendo o Brasil no primeiro jogo de XV feminino (2008) e na primeira Copa do Mundo de Sevens (2009); e Flávio Santos, que foi treinador da seleção e estará pela quarta vez no programa. Ambos trazem ainda muita experiência vivendo em Dubai e o papo irá longe.

Todas as edições da MESA OVAL ficam também disponíveis em Central3 ou então procurem pelo MESA OVAL no Spotify e no Deezer.

