É com grande alegria que anunciamos a presença de Cauan Felipe na edição número 124 do Mesa Oval da Central 3!

Cauan é presidente do Clube Escola de Rugby Samambaia, que como o nome diz, clube e escola de Rugby que atua na inclusão, desenvolvimento e promoção social através do esporte. Sob o nome de “Rugby Integral”, o projeto que oferece a modalidade no contraturno escolar, tornou-se referência nacional, sendo semifinalista do prêmio “Itaú-Unicef”. Recentemente o projeto foi indicado para o “World Rugby Awards” deste ano.

Rugby social, inclusão e transformação de um país através do esporte. Temas que serão bastante tratados no tradicional encontro vespertino de todas as terças pela Central 3: o “Mesa Oval”, a partir das 17h (hora de Brasília) com transmissão ao vivo pelo facebook do Portal do Rugby.

Não percam!