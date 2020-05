Na faixa nobre vespertina de todas as terças desta quarentena, um bate-papo com Alexandre Alves, que apesar da pouca idade possui uma imensa experiência no rugby de clubes do Brasil, sevens ou XV, nos Curumins e nos Tupis.

Texugo ainda contou sobre a passagem de sucesso no esporte australiano, tanto no Rugby Union quanto no Rugby League, e assim como o SBW (Sonny Bill Williams), também já jogou todas as variantes do jogo que amamos!

Todas as edições da MESA OVAL ficam também disponíveis em Central3.com.br.

