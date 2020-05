Conversamos com o oitavo jogador com mais internacionalizações pelos Tupis (XV): Lucas Piero, o Bruxinho.

Filho do eterno Bruxo, do Desterro, ele contou um pouco da sua trajetória, como começou a jogar e chegou à seleção, além de algumas palavras para explicar o porquê de pendurar a amarelinha no fim do ano passado.

Uma carreira brilhante, sem dúvida alguma, deixando o Rugby brasileiro em um lugar mais alto do que quando recebeu.



Todas as edições da MESA OVAL ficam também disponíveis em Central3.com.br.

- Continua depois da publicidade -

Feed: www.central3.com.br/programa/mesa-oval/feed/

Spotify: https://open.spotify.com/show/60OydqkOWp0GXNqXQRds5b

Itunes http://www.central3.com.br/programa/mesa-oval/feed/

PlayerFM https://player.fm/series/central3-podcasts-mesa-oval

Pocketcast http://pca.st/czzz

Deezer http://www.deezer.com/show/88646