De 2012 a 2019 foi manager do Pasteur AC, criou métodos de organização e dados como forma de obter informações e fatos para a história do clube, que poderiam se perder com o tempo. A relação dele como manager foi além de organizar documentos de atletas, mas sim uma gestão de pessoas. Atualmente escreve a coluna “Rugby fora do Eixo” e atua como consultor de 2 clubes no Brasil para fomentar os bastidores dos gramados, importantes para que a equipe tenha o sossego necessário para fazer o que tem que ser feito dentro de campo.

O Rugby brasileiro e o seu lado B, um tema bastante importante a ser abordado na religiosa faixa nobre vespertina de todas as Terças na Central 3. Neste 10 de Março a partir das 17h pelo horário de Brasília com transmissão ao vivo pelo facebook do Portal do Rugby.