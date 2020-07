Contamos com a presença do Francisco Isaac para conversamos com Matheus Daniel, o “Matias”, grande atleta revelado pelo Jacareí, com passagens pelo Curitiba, São José, além de uma belíssima carreira pelos Tupis.

Há algum tempo Mati vive em Santarém, ao norte de Lisboa, onde tornou-se “Cavaleiro”. Quer saber mais? Confira na entrevista!

Todas as edições da MESA OVAL ficam também disponíveis em Central3.com.br.

