O “Mesa Oval” volta após o carnaval com Renato Occhionero, o “Renatão”, responsável pelos torneios da CBRu. Pessoa bastante conhecida no Rugby do Brasil, ele esclarecerá as dúvidas e falará sobre os planos e expectativas para o calendário em sua temporada 2020 da modalidade no Brasil, nas variantes de sevens e XV, feminina e masculina.

O Rugby brasileiro e seus torneios, um tema bastante importante a ser abordado na religiosa faixa nobre vespertina de todas as Terças na Central 3. Nesta terça dia 3 de Março a partir das 17h pelo horário de Brasília com transmissão ao vivo pelo Facebook do Portal do Rugby.

Todas as edições da MESA OVAL ficam também disponíveis na Central 3.