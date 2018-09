A tradicional távola ovalada vespertina de todas as terças-feiras na Central 3 recebe nesta semana o responsável pelo “Rugby Mil Grau”, uma página de rede social que aborda de maneira bem humorada o esporte que tanto amamos. Mil Grau contará um pouco da história de como surgiu a ideia de abordar o rugby de uma maneira leve e engraçada, os lemas e as situações e perrengues inusitados pelos quais passam os atletas (e suas famílias também), torcedores, clubes e torneios, que fazem o rugby ser único e fonte inesgotável de memes e causos.

Rugby sisudo não é mesmo com ele! Não percam: amanhã ao vivo o Mesa Oval através do Facebook do Portal do Rugby! Um bate-papo descontraído e com #culturaderugby, com o Mil Grau, do “Rugby Mil Grau”. É a partir das 17h (hora de Brasília).