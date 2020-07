Há Rugby League no Brasil? Há, sim, senhor! E com as seleções do Brasil em uma crescente sem precedentes. Conversamos com Kaká (capitã da seleção feminina) e Bagé (capitão da seleção masculina) que explicaram as diferenças nas regras entre Union e League e como tem sido jogar este por nossas bandas.



