Sexta-feira, dia 1º de novembro, é dia de um show de Mesa Oval! Na véspera da grande final da Copa do Mundo, Victor Ramalho, Júlio Muralha, Márcio Chitão e Francisco Isaac receberão na Central 3 o narrador Cledi Oliveira, dos canais ESPN, que vem narrando a Copa do Mundo de Rugby desde 2003. Um ícone da comunicação para abrilhantar nosso debate sobre a decisão do Mundial. Quem ganha? África do Sul ou Inglaterra?

Conecte-se conosco em nosso Facebook às 11h00.

Feed://www.central3.com.br/programa/mesa-oval/feed/

Spotify: https://open.spotify.com/show/60OydqkOWp0GXNqXQRds5b

Itunes http://www.central3.com.br/programa/mesa-oval/feed/

PlayerFM https://player.fm/series/central3-podcasts-mesa-oval

Pocketcast http://pca.st/czzz

Deezer http://www.deezer.com/show/88646