Às 11h00 de sexta-feira estaremos reunidos na Central3 para mais um grande programa de prévia da rodada da Copa do Mundo! Desta vez, Luís Kolle, Júlio Muralha, Márcio Chitão e Francisco Isaac receberão Alcysio Canette, jogador do Niterói e participante do podcast Lado B do Rio, também da Central 3.

É papo bom no aquece para um super fim de semana! Hora de por “os pingos nos Is” sobre Inglaterra e Nova Zelândia, Gales e África do Sul!

Ao vivo em nosso Facebook, como sempre.