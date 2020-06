Conversamos com Gisele Silva, que foi psicóloga das seleções brasileiras de rugby e que hoje atua no futebol de base do Palmeiras. Gisele lembrou histórias do tempo em que trabalhou com a nossa modalidade e deu dicas para enfrentar a quarentena, o isolamento social e o distanciamento dos treinos coletivos.



