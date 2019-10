O fim de semana foi de gala na Copa do Mundo com suas semifinais. Com isso, o programa Mesa Oval na Central 3 será ainda melhor! Teremos um grande debate sobre as vitórias de Inglaterra e África do Sul, com Victor Ramalho, Diego Gutierrez, Júlio Muralha, Márcio Chitão e Francisco Isaac recebendo Gareth Clabburn, o Gary, inglês do Templários e da Giibert Brasil, que sabe de tudo sobre o rugby da Terra da Rainha.

Conecte-se conosco ao vivo 11h em nosso Facebook! O programa promete ser recheado de #culturaderugby