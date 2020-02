Recebemos Flavio “Galo” Livovschi e Murilo Perez, do Keep Walking, que trabalham de maneira incansável para a difusão do rugby de veteranos no nosso país.

As giras internacionais, a organização de um Golden Oldies no Brasil, o engajamento e o legado para o nosso esporte foram alguns dos temas debatidos.

Todas as edições da MESA OVAL ficam também disponíveis na Central 3.



