Os clubes franceses fizeram cortes salariais sim e muito se discute no país os efeitos que a pandemia terá nas finanças do rugby do país. Porém, ainda assim, a Federação Francesa de Rugby confirmou nesta semana os clubes participantes da nova terceira divisão profissional do país.

O Championat National terá 14 clubes, o que elevará para 44 o número de clubes profissionais na França. A competição estreará em setembro e valerá promoção à Pro D2, a segunda divisão profissional. Foram confirmados os seguintes clubes: Albi, Aubenas-Vals, Blagnac, Bourg-en-Bresse, Bourgoin, Chambéry, Cognac-SJA, Dax, Dijon, Massy, Narbonne, Nice, Suresnes e Tarbes.

Das 14 equipes, 2 já foram campeãs francesas (Narbonne e Tarbes), 1 já foi campeã da Challenge Cup europeia (Bourgoin) e 7 estiveram já na primeira divisão francesa na era profissional, isto é, desde 1995 (Bourgoin, Narbonne, Tarbes, Albi, Dax, Dijon e Nice).