O fim de semana foi de qualificatório da América do Norte e Caribe para os Jogos Pan-Americanos de 2019, com duas vagas masculina e duas vagas feminina em disputa em Bridgetown, capital e Barbados, sede do RAN Sevens 2018.

Sem participação de Canadá e Estados Unidos (já garantidos no Pan), quem falou mais alto entre os homens foi a Jamaica, ao passo que o México levou a melhor entre as mulheres. As duas seleções se garantiram também no Hong Kong Sevens de 2019 (a 2ª divisão da Série Mundial para as duas categorias). Já os vices Guiana, no masculino, e Trinidad e Tobago, no feminino, também carimbaram vagas no Pan 2019.

Masculino

Grupo A: 1 Jamaica, 2 República Dominicana, 3 Ilhas Virgens Britânicas;

Grupo B: 1 Guiana, 2 Barbados, 3 Curaçao;

Grupo C: 1 México, 2 Bermuda, 3 Guadalupe, 4 Ilhas Turks e Caicos;

Grupo D: 1 Trinidad e Tobago, 2 Ilhas Cayman, 3 São Vicente e Granadinas, 4 Santa Lúcia;

Quartas de final: Jamaica 29 x 00 Barbados, Trinidad e Tobago 19 x 26 Bermuda, México 20 x 05 Ilhas Cayman, Guiana 12 x 05 República Dominicana;

Semifinais: Jamaica 14 x 05 Bermuda, México 12 x 17 Guiana;

3º lugar: Bermuda 24 x 07 México;

Final: Jamaica 22 x 17 Guiana;

Classificação final: 1 Jamaica (classificada ao Pan 2019 e ao Hong Kong Sevens 2019), 2 Guiana (classificada ao Pan 2019), 3 Bermuda, 4 México, 5 Trinidad e Tobago, 6 Ilhas Cayman, 7 Barbados, 8 República Dominicana, 9 Guadalupe, 10 Ilhas Virgens Britânicas, 11 Santa Lúcia, 12 São Vicente e Granadinas, 13 Ilhas Turks e Caicos, 14 Curaçao;

Feminino

Grupo A: 1 México, 2 Santa Lúcia, 3 República Dominicana, 4 Guiana, 5 Barbados;

Grupo B: 1 Trinidad e Tobago, 2 Jamaica, 3 Bahamas, 4 Bermuda, 5 Curaçao;

Semifinais: Trinidad e Tobago 22 x 05 Santa Lúcia e México 19 x 05 Jamaica;

3º lugar: Jamaica 05 x 00 Santa Lúcia

Final: México 15 x 10 Trinidad e Tobago

Classificação final: 1 México (classificado ao Pan 2019 e ao Hong Kong Sevens 2019), 2 Trinidad e Tobago (classificado ao Pan 2019), 3 Jamaica, 4 Santa Lúcia, 5 República Dominicana, 6 Bahamas, 7 Guiana, 8 Bermuda, 9 Barbados, 10 Curaçao;