Jogador de maior nome entre os Maori All Blacks convocados para o jogo contra o Brasil, Nehe Milner-Skudder (jogador revelação do ano no mundo em 2015, tendo jogado a Copa do Mundo daquele ano) foi cortado da partida de sábado por conta de lesão.

O jogador atuou pelos All Blacks contra o Japão no fim de semana e sofreu uma lesão no ombro. Milner-Skudder será substituído por Jordan Trainor, ponta e fullback dos Blues de 22 anos que debutará pelos Maori All Blacks.