Parecia final do Brasileiro, mas foi da Copa Brasil Caixa Interclubes de Rugby em Cadeira de Rodas. A final Minas e Gigantes aconteceu no litoral do Paraná, nas instalações esportivas da Associação Banestado, no munícipio de Pontal do Paraná. Jogando muito, as duas equipes confirmaram o favoritismo para chegarem na final, novamente Minas Quad Rugby derrotou o Gigantes de Campinas pelo placar de 48 a 44 e conquistou a Copa Brasil Interclubes 2019. Com o título, a equipe mineira também confirma sua força para o Brasileiro no próximo mês de junho no Centro de Treinamento do Centro Paralímpico Brasileiro (CPB), de 20 a 23 de junho.

Para o vice-presidente Administrativo da ABRC, Carlos Kamarowski Jr, o campeonato foi bastante satisfatório, pois envolveu as equipes e seus atletas como um todo. As equipes foram bastante competitivas, superando as expectativas, inclusive na participação das equipes. “Foram nove equipes com média de 12 atletas cada, nas duas divisões (1ª e 2ª), um total de cento e oito atletas que participaram do campeonato e isso nos deixa bastante satisfeitos. Foi um excelente evento para abertura do calendário nacional”, destacou Carlos Kamarowski. Representando o presidente da ABRC, Luiz Claudio, o vice-presidente também comentou a participação da Seleção Brasileira no Parapan-Americanos em Lima, Peru, no mês de agosto. “No final da competição, nossa técnica Ana Ramkrapes divulgou os nomes dos atletas pré-convocados. Estamos muito confiantes no trabalho que está sendo realizado e a conquista da vaga para Tóquio”, destacou Carlos Kamarowski.

Confira a lista dos pré-convocados: Alexandre Vitor Giuriato, José Raul Schoeller Guenther, José Higino Oliveira Souza e Rafael Hoffmann (equipe Gigantes de Campinas); Júlio Cezar Braz da Rocha, Davi Rodrigues Coimbra de Abreu, Julierme Augusto de Souza e Guilherme Figueiredo Camargo (equipe Minas Quad Rugby); Gilson Dias Wirzma Júnior, Bruno Damaceno Ferreira, Gabriel Feitosa de Lima e Daniel da Silva Gonçalves (equipe Santer Rio Quad); Alexandre Keiji Taniguchi, Denis Cairiac e Lucas França Couto Junqueira (equipe Ronins/SP).

A Copa Brasil Caixa Interclubes de Rugby em Cadeira de Rodas faz parte do calendário anual da Associação Brasileira de Rugby em Cadeira de Rodas (ABRC), com parceria do Comitê Brasileiro de Clubes (CBC)/Sociedade Morgenau e Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), e apoiado pela Caixa Loterias, Kenda Brasil e Coloplast Brasil.

- Continua depois da publicidade -

Confira os resultados da 1ª Divisão:

Ronins 49 X 40 BSB

Gigantes 46 X 29 Gladiadores

BSB 27 X 55 Santer

Ronins 32 X 52 Minas

Gigantes 37 X 30 Santer

Gladiadores 33 X 50 Ronins

Minas 55 X 34 Gladiadores

Ronins 36 X 43 Gigantes

Gladiadores 41 X 33 BSB

Santer 37 X 51 Minas

Minas 58 X 26 BSB

Santer 45 X 29 Gladiadores

Gigantes 44 X 31 BSB

Ronins 41 X 45 Santer

Gigantes 44 X 48 Minas

Resultados da 2ª Divisão

Locomotiva 39 X 53 Adeacamp

Adeacamp 51 X 08 Cetefe

Cetefe 05 X 87 Locomotiva

Adeacamp 49 X 02 Cetefe

Locomotiva 32 X 41 Adeacamp

Cetefe 20 X 39 Locomotiva



Resultados da Classificação:

Texto por: ABRC