A Federação Mineira de Rugby quer agitar o período de quarentena sem campeonatos e lançou uma competição virtual em seu Instagram.

Como vai funcionar?

Haverá um grupo único onde todas as equipes disputarão em turno único no esquema todos contra todos. A classificação do campeonato se dará como em qualquer outro campeonato normal de pontos corridos em rugby.

A disputa se dará por meio de votação, a equipe que receber mais votos vence o jogo. A cada 10% de votos será computado 1 TRY e o 1% seguinte valerá como conversão. As demais porcentagens serão computadas como penal. Exemplo: a equipe conseguiu 25% de votos, ou seja, 2 tries, 2 conversões e 3 penais.

Os jogos ocorrerão durante a semana com intervalo de 1 dia entre as disputas, com a postagem sendo realizada sempre às 14hrs e com encerramento da votação às 10hrs da manhã seguinte. A excessão fica para os jogos da sexta, cujo encerramento da votação será na segunda-feira seguinte às 10hrs.

Ao final do turno, as equipes partirão para os confrontos eliminatórios de quartas de final, semi-final, taça bronze e taça ouro, no esquema de mata-mata. Classificarão os 8 melhores da primeira fase para as quartas de final.

Comece a divulgar e peça a todos os membros e torcedores do seu time para votar, eles farão toda diferença.

CLIQUE AQUI PARA VER A TABELA DE JOGOS