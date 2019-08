A Federação Mineira de Rugby celebrou no último fim de semana a formação de 10 novos árbitros nível 1, após curso bem sucedido em Lagoa Santa.

A entidade ainda aproveitou esta semana e confirmou o formato do Campeonato Mineiro de Sevens. O estado contará com uma etapa final, no dia 26 de outubro, e dois torneios qualificatórios, ambos no dia 07 de setembro, sendo um em Ituiutaba, para o Triângulo Mineiro, e outro em Lagoa Santa, para o restante do estado.

O torneio de Lagoa Santa está com inscrições abertas até o dia 30 de agosto, por mineirodesevens@gmail.com.

Já o torneio de Ituiutaba é também a primeira etapa da Liga do Triângulo, que ainda terá um segundo torneio final em novembro em Patrocínio (a confirmar, mas que não fará parte do estadual de sevens).