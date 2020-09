Tempo de leitura: 3 minutos

O rugby na Nova Zelândia entra em nova etapa nesta semana. Após a realização do “All Star Game” entre North e South, o país se foca na largada da Mitre10 Cup, o Campeonato Neozelandês de províncias, tradicional competição do país que reúne 14 equipes de todo o país – separadas em duas divisões de 7 (a Premiership, primeira divisão, e o Championship, segunda divisão). As equipes contam com atletas profissionais do Super Rugby, misturados com atletas promovidos do rugby amador de clubes.

A largada será nessa sexta, dia 11, e o formato das disputas segue o mesmo dos últimos anos:

Cada time fará 10 partidas, sendo 6 contra times de sua divisão e 4 contra times da outra divisão, o que torna a Mitre10 Cup única no mundo esportivo por ter jogos entre times de primeira e segunda divisões;

Na Premiership, os 4 primeiros colocados farão as semifinais pelo título e o último colocado será rebaixado ao Championship de 2021; A grande final será no dia 28 de novembro ;

No Championship, os 4 primeiros colocados farão as semifinais e o campeão será promovido à Premiership de 2021;

Abaixo da Mitre 10 Cup Championship está o Heartland Championship, a 3ª divisão, formada por 12 províncias amadoras. Porém, não existe sistema de promoção e rebaixamento entre a 2ª e a 3ª divisões;

No ano passado, Tasman fez história ao se sagrar campeão, estando recheado por atletas dos Crusaders. No entanto, é Canterbury (base dos Crusaders) que vem dominando a competição nos últimos anos, apesar de ainda não ter superado Auckland (base dos Blues) como o maior campeão do país.

1ª rodada da Mitre 10 Cup:

Dia 11/09: North Harbour x Canterbury;

Dia 12/09: Waikato x Wellington;

Dia 12/09: Otago x Auckland;

Dia 12/09: Counties Manukau x Tasman;

Dia 13/09: Northland x Manawatu;

Dia 13/09: Taranaki x Bay of Plenty;

Dia 13/09: Southland x Hawke’s Bay;

Equipes (Províncias) Apelidos Cidade(s) Jogos Pontos Premiership - 1ª divisão Auckland Gulls Auckland Bay of Plenty Steamers Rotorua e Tauranga Canterbury Lambs Christchurch North Harbour Hibiscus Auckland (Norte) Tasman Makos Nelson e Blenheim Waikato Mooloo Men Hamilton Wellington Lions Wellington Championship - 2ª divisão Counties Manukau Steelers Pukekohe Hawke's Bay Magpies Napier Manawatu Turbos Palmerston North Northland Taniwha Whangarei Otago Razorbacks Dunedin Taranaki Bulls New Plymouth Southland Stags Invercargill

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



- Premiership: 1º ao 4º ligares = classificação às Semifinais pelo título;

- Premiership: 7º lugar = rebaixamento ao Championship 2016;

- Championship: 1º ao 4º lugares = classificação às Semifinais pela promoção à Premiership 2016

Ranfurly Shield já começou

Os times da Mitre 10 Cup ainda disputam um outro troféu: o Ranfurly Shield. Trata-se da taça mais antiga da Nova Zelândia, disputada no sistema de desafio:

O detentor da taça a coloca em disputa em todos os seus jogos em casa;

Se o detentor da taça é derrotado em casa, a taça troca de dono;

O novo dono a coloca em disputa em todos os seus jogos em casa seguintes;

Com tal sistema, o Ranfurly Shield passa de mão em mão e é disputado várias vezes ao longo do ano. Neste ano, a sua posse já foi disputada, no dia 28, com Canterbury – seu atual detentor – recebendo o primeiro desafiante: North Otago, campeão do Heartland Championship (a 3ª divisão da Nova Zelândia) em 2019. O resultado foi 71 x 07 para Canterbury, que voltará a colocar a taça em disputa no dia 19 contra Taranaki, em jogo também válido pela Mitre10 Cup.



Farah Palmer Cup a todo vapor

Já o XV feminino teve seu pontapé inicial na Nova Zelândia no último fim de semana com a 1ª rodada da Farah Palmer Cup, o Campeonato Neozelandês, que conta com 13 seleções provinciais (todas as da Mitre 10 Cup, exceto Southland). A competição tem formato diferente do masculino, com apenas uma divisão, com 2 grupos (Norte e Sul) e o grupo Norte, com um time a mais começou antes, ao passo que o Grupo Sul terá ação apenas no próximo fim de semana.

A asa brasileira Larissa Lima entrou em campo pelo Counties Manukau como titular.

1ª rodada Norte:

Taranaki 00 x 38 Auckland

Waikato 18 x 05 Northland

Counties Manukau 89 x 03 North Harbour

2ª rodada Norte:

North Harbour x Bay of Plenty

Waikato x Taranaki

Northland x Auckland

1ª rodada Sul:

Manawatu x Canterbury

Tasman x Wellington

Otago x Hawke’s Bay

Campeões neozelandeses

Masculino

Equipe Títulos Anos Auckland 17 1982, 1984, 1985, 1987, 1988, 1989, 1990, 1993, 1994, 1995, 1996, 1999, 2002, 2003, 2005, 2007 e 2018 Canterbury 14 1977, 1983, 1997, 2001, 2004, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016 e 2017 Wellington 4 1978, 1981, 1986 e 2000 Otago 2 1991 e 1998 Waikato 2 1992 e 2006 Bay of Plenty 1 1976 Counties Manukau 1 1979 Manawatu 1 1980 Taranaki 1 2014 Tasman 1 2019

