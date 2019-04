A próxima temporada da Major League Rugby dos Estados Unidos terá atração francesa de peso: Mathieu Bastareaud.

O centro da seleção da França, de 30 anos e 54 jogos pelos Bleus, deverá mesmo se despedir da seleção após a Copa do Mundo. E deixará também seu atual clube, o Toulon. O destino é o United New York, se somando ao ingês Ben Foden, ex seleção da Inglaterra, que também está no time novaiorquino.

Utah contrata ex All Blacks campeã do mundo e fijiano campeão olímpico

Outro novo de peso que desembarcará na MLR norte-americana é o terceira linha neozelandês Adam Thomson, de 37 anos, que tem no currículo 29 jogos com os All Blacks, tendo sido campeão mundial em 2011. Thomson sofreu depois com lesões e estava no rugby japonês, no Canon Eagles.

O outro reforço é o ponta Vatemo Ravouvou, estrela fijiana de 28 anos, medalha de ouro com Fiji nos Jogos Olímpicos do Rio 2016.

França será treinada por Fabien Galthié em 2020

A França terá ainda técnico novo após a Copa do Mundo. Já era sabido que Jacques Brunel deixaria o comando da seleção após o Mundial e seu substituto foi ontem conhecido: o ex jogador da seleção e atual técnico do Montpellier, Fabien Galthié.