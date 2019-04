ARTIGO COM VÍDEOS – Finalmente o Utah Warriors reencontrou o caminho das vitórias na Major League Rugby norte-americana. E foi com Josh e Bergo em campo!

Os Warriors receberam o lanterna Austin Elite em Salt Lake City e mantiveram o time da capital do Texas sem vencer: 35 x 17, com o tonganês Fetu’u Vainikolo sendo destaque com 2 tries.



O resultado colocou Utah acima de outro time texano, o Houston Saber Cats, derrotado por 40 x 19 pelo San Diego Legion. Com isso, o time da Califórnia assumiu a liderança isolada da liga, com Mike Te’o, Joe Pietersen e Nate Augspurger entre os marcadores de tries.

O Legion se beneficiou da derrota fora de casa do então líder Seattle Seawolves contra o Toronto Arrows por 29 x 07. O uruguaio Leandro Leivas marcou um dos tries do time canadense, que fez seu melhor jogo na temporada.

Por sua vez, o Glendale Raptors conquistou crucial vitória para suas pretensões de ir às semifinais, colocando 20 x 16 sobre o rival direto United New York, com Chad London marcando o try decisivo no minuto final para os Raptors.



Major League Rugby – Liga profissional da América do Norte

Glendale 20 x 16 New York

Utah 35 x 17 Austin

Toronto 29 x 07 Seattle

Houston 19 x 40 San Diego