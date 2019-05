ARTIGO COM VÍDEOS – A Major League Rugby norte-americana teve nesse fim de semana sua penúltima rodada e a luta pelos playoffs segue completamente aberta e dramática. Simplesmente todas as 4 vagas das semifinais seguem em aberto e nenhum time foi capaz até aqui de assegurar a classificação.

O San Diego Legion folgou na rodada mas ainda lidera com 4 pontos acima de United New York (RUNY), Toronto Arrows, Seattle Seawolves e New Orleans Gold, todos igualados com 53 pontos na classificação. São 5 times para 4 vagas.

Nessa rodada, dois confrontos diretos mexeram com a América do Norte. Em Nova York, o RUNY conquistou uma preciosa vitória sobre o New Orleans Gold por 24 x 22, em jogo com suspense até o fim.



Enquanto isso, os canadenses do Toronto Arrows brilharam eliminando de vez o Glendale Raptors (atual vice campeão) com uma vitória categórica por 40 x 12, com direito a 2 belos tries do uruguaio Gastón Mieres, mostrando que a diáspora dos Teros na MLR vai sendo uma grande adição à liga.



Já o Seattle Seawolves vacilou e perdeu a chance de dar um passo decisivo rumo às semis. O atual campeão visitou o eliminado Utah Warriors, dos Tupis Josh Reeves e Arthur Bergo, e amargou um empate em 27 x 27.

Assim, qual o cenário para a rodada final?

- Continua depois da publicidade -

Vice líder, New York receberá o terceiro colocado Toronto, em jogo dos dois estreantes da liga que vão despontando. É duelo direto e de arrepiar e quem perder correrá sério risco de ser eliminado, ao passo que o vencedor tem grandes chances de ser mandante de seu duelo de semifinal, o que significa que bônus ofensivo ou defensivo para os dois lados é crucial;

Outro jogo de grande destaque é do líder San Diego que buscará confirmar o primeiro lugar e o mando nas semis recebendo o New Orleans, que só pensa em vitória para não ser eliminado. No mínimo o bônus defensivo para o Gold também será obrigatório;

Na briga pela classificação, que tem vida mais tranquila é o Seattle, pois receberá o lanterna Austin (que simplesmente não venceu ninguém);

Major League Rugby – Liga profissional da América do Norte

Houston 36 x 15 Austin

New York 24 x 22 New Orleans

Toronto 40 x 12 Glendale

Seattle 27 x 27 Utah

Time Cidade Jogos Pontos San Diego Legion San Diego 15 57 United New York Nova York 15 53 Toronto Arrows Toronto (Canadá) 15 53 Seattle Sunwolves Seattle 15 53 New Orleans Gold New Orleans 15 53 Glendale Raptors Glendale/Denver 15 43 Houston SaberCats Houston 14 20 Utah Warriors Salt Lake City 15 20 Austin Elite Austin 15 4

Jogo atrasado

Dia 29/05 – Houston x Glendale

Última rodada

Dia 01/05 – Utah x Houston

Dia 02/05 – Toronto x New York

Dia 02/05 – San Diego x New Orleans

Dia 02/05 – Seattle x Austin