As notícias da saída de jogadores dos Jaguares argentinos para a Europa seguem. Nesta segunda-feira, o nome que ganhou as manchetes foi o centro e ponta Matías Moroni, que tomou o caminho do rugby europeu, nos passos de Kremer, Orlando, Alemanno, Petti e De La Fuente.

Aos 29 anos, Moroni passará a defender o Leicester Tigers, da Inglaterra. O jogador tem 43 jogos oficiais pelos Pumas, além de 13 torneios pela seleção de sevens de seu país.

Socino nos Saracens

Outro jogador da seleção argentina em trânsito é o abertura e centro Juan Pablo Socino, de 32 anos, que deixará o El Salvador, da Espanha, para retornar à Inglaterra, onde defenderá o Saracens na segunda divisão. Socino defendeu o Newcastle Falcons até 2019.

Tigers com mais novidades

Além de Moroni, o Leicester Tigers confirmou as contratações para a linha de Kobus van Wyk, sul-africano de 28 anos hoje nos Hurricanes (Nova Zelândia), e Kini Murimurivalu, fijiano de 31 anos que deixará o La Rochelle, da França.

Myler no Ospreys

Já o Ospreys, de Gales, anunciou a contratação do abertura inglês Stephen Myler, de 35 anos. Iniciado no Rugby League, o jogador fez longa carreira no Northampton Saints, onde jogou de 2006 a 2018 (sendo campeão da Premiership em 2016), e estava desde 2018 no London Irish. Myler tem 2 tests pela Inglaterra.

Béziers não será vendido

Tradicional clube francês, o Béziers estava negociando sua venda a um grupo de investidores emiratis, mas o negócio não foi concretizado. Com isso, o Béziers buscará recursos de outro modo para seguir na Pro D2, a segunda divisão.