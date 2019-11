Tendai “The Beast” Mtawarira, pilar da África do Sul e campeão do mundo de 2019, confirmou que irá se aposentar ao final deste mês.

O jogador de 34, Mtawarira defendeu os Sharks, de Durban, por toda a sua carreira e atuou pelos Springboks por 117 vezes, sendo o pilar com mais jogos na história da seleção da África do Sul e o terceiro jogador com mais partidas da história dos Springboks – coroadas com o título da Copa do Mundo neste ano.

Sua aposentadoria virá com os três jogos deste mês pelos Barbarians, contra Fiji (dia 16), Brasil (dia 20) e Gales (dia 30). Portanto, sua apresentação no Estádio do Morumbi poderá até mesmo encerrar sua carreira. Um privilégio para quem estiver no estádio.

Como já anunciado antes, o hooker e ex capitão irlandês Rory Best também se despedirá do rugby com os três jogos pelos Barbarians.

