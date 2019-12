Ao lançar a tabela de jogos do torneio da Nova Zelândia do Circuito Mundial de Sevens, passou despercebido pela maioria, mas o World Rugby alterou o formato de disputas do torneio, eliminando as quartas de final, tanto do feminino como do masculino.

Segunda mudança na temporada

Até a temporada passada, os torneios masculinos (do qual participam 16 times) contavam com o formato tradicional de quartas de final pelo título e quartas de final pelo 9º lugar. A partir da atual temporada, nos dois primeiros torneios, em Dubai e Cape Town, as quartas de final pelo 9º lugar foram eliminadas, dando lugar a uma só partida para cada time eliminada da briga pelo título ainda na fase de grupos.

Com isso, em Dubai e Cape Town, os times eliminados na fase de grupos foram ranqueados de 9 a 16 pela campanha e fizeram os jogos pelo 9º lugar, 11º lugar, 13º lugar e 15º lugar.

Os torneios femininos (que contam com 12 times), por sua vez, tiveram apenas a extinção das semifinais pelo 9º lugar, com os times com a 9ª e a 10ª campanha fazendo o jogo pelo 9º lugar e os times com a 11ª e a 12ª campanhas fazendo o jogo pelo 11º lugar.

Como será em 2020?

A partir da etapa da Nova Zelândia, que ocorre nos dias 25 e 26 de janeiro, o torneio masculino e o torneio feminino terão o mesmo formato.

No feminino, que terá participação do Brasil, o torneio seguirá com 12 times e será do seguinte modo:

Fase de grupos: 3 grupos com 4 times cada;

Mata-mata: Semifinais para os campeões de cada grupo e o melhor segundo colocado; Demais times farão apenas 1 jogo a mais: Disputa de 5º lugar (entre os 2 piores 2ºs colocados) Disputa de 7º lugar (entre o melhor e o 2º melhor 3ºs colocados) Disputa de 9º lugar (o pior 3º colocado e o melhor 4º colocado) Disputa de 11º lugar (entre os 2 piores 4ºs colocados)



No masculino, o torneio seguirá com 16 times e será do seguinte modo:

Fase de grupos: 4 grupos com 4 times cada;

Mata-mata: Semifinais para os campeões de cada grupo; Demais times farão apenas 1 jogo a mais: Disputa de 5º lugar (entre os 2 melhores 2ºs colocados) Disputa de 7º lugar (entre os 2 piores 2ºs colocados) Disputa de 9º lugar (entre os 2 melhores 3ºs colocados) Disputa de 11º lugar (entre os 2 piores 3ºs colocados) Disputa de 13º lugar (entre os 2 melhores 4ºs colocados) Disputa de 15º lugar (entre os 2 piores 4ºs colocados)



Classificação atual feminina

Seleção Pontuação total Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 Etapa 5 Etapa 6 Etapa 7 Etapa 8 Nova Zelândia 56 16 20 20 Austrália 50 18 14 18 EUA 48 20 16 12 Canadá 44 10 18 16 França 40 14 12 14 Rússia 24 8 10 6 Espanha 22 12 6 4 Fiji 20 2 8 10 Inglaterra 16 4 4 8 Irlanda 11 6 3 2 Brasil 4 1 2 1 Campeão por etapa





11º lugar =Rebaixamento



Obs: tabela com somente as equipes fixas

Classificação atual masculina

Seleção Pontuação total Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 Etapa 5 Etapa 6 Etapa 7 Etapa 8 Etapa 9 Etapa 10 Nova Zelândia 41 19 22 África do Sul 41 22 19 França 29 12 17 Argentina 24 11 13 Inglaterra 24 17 7 Fiji 23 8 15 Samoa 19 15 4 Austrália 18 13 5 EUA 18 10 8 Irlanda 17 5 12 Quênia 15 4 11 Canadá 13 7 6 Escócia 13 3 10 Espanha 9 6 3 Gales 3 2 1 Campeões por etapa

- 15º colocado = rebaixamento;