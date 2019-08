Em outubro, Sydney, na Austrália, receberá a primeira edição da Copa do Mundo de Rugby League 9s, a modalidade reduzida (de 9 jogadores) do Rugby League.

A iniciativa segue os passos do rugby sevens para o rugby union, com o nines sendo uma opção para o desenvolvimento da modalidade no planeta. Disputarão o novo Mundial, 12 seleções masculinas (divididas em 3 grupos de 4) e 4 seleções femininas, que jogarão ao longo dos dias 16 e 17 no novo Western Sydney Stadium (Bankwest Stadium).

Confira os grupos.

Masculino

Grupo A: Austrália, Nova Zelândia, Papua Nova Guiné e Estados Unidos;

Grupo B: Inglaterra, França, Líbano e Gales;

Grupo C: Tonga, Samoa, Fiji e Ilhas Cook;

Feminino: Austrália, Nova Zelândia, Inglaterra e Papua Nova Guiné;