ARTIGO COM VÍDEOS – No próximo dia 10 de junho, os olhares se voltarão ao rugby de 13 jogadores, pois a Copa do Mundo de Rugby League de 2021 terá sua tabela de jogos revelada. Os grupos, no entanto, já são conhecidos, e as Amazonas, a seleção brasileira, classificadas ineditamente para a competição, vão enfrentar Inglaterra, Papua Nova Guiné e Canadá, enquanto no outro grupo estarão Austrália, Nova Zelândia, Ilhas Cook e França.

A última edição do Mundial feminino de League foi em 2017, com 6 seleções participantes. A Austrália (as Jillaroos, como são conhecidas) foram as grandes campeãs, vencendo a Nova Zelândia (as Kiwi Ferns) na decisão. Então, no aquece para falarmos mais de Amazonas, é hora de ver como foi o torneio de 2017 – e ver o que o Brasil poderá esperar para 2021.

























Histórico do Mundial de League