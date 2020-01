Entre os dias 28 de junho e 18 de julho, a Itália será o palco para a edição 2020 do World Rugby U20s Championship, o Mundial M20, que reúne os 12 melhores times do mundo na categoria.

Os jogos serão nas cidades de Parma, Calvisano, Viadana e Verona. Os grupos foram sorteados com a atual campeã França caindo no Grupo A, chave da Argentina, enquanto a maior campeã da competição, a Nova Zelândia está no Grupo B, ao lado da rival Austrália. O Grupo C promete ser o da morte, com Inglaterra e África do Sul. A Escócia está de fora da competição por ter sido rebaixada em 2019, dando lugar ao Japão, campeão da 2ª divisão (o World Rugby U20s Trophy, disputado no Brasil em 2019).

Grupo A – Argentina, França, Irlanda, Japão

Grupo B – Austrália, Geórgia, Nova Zelândia, Gales

Grupo C – Inglaterra, Fiji, Itália, África do Sul

História