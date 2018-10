ARTIGO COM VÍDEOS – A liga europeia/africana está pegando fogo, com Leinster e Glasgow na liderança das conferência, enquanto o Munster foi destaque atropelando o Ulster em clássico irlandês.

O Munster levou a torcida no Thommond Park de Limerick ao delírio com um desempenho afirmativo sobre o Ulster, que vinha bem na competição até esse jogo. Foram nada menos que 9 tries para os vermelhos, com direito a dobradinhas do centro Goggin e do asa O’Donnell. 64 x 07 impressionantes.



Já o Leinster foi a Galway visitar o Connacht para outro dérbi irlandês e também fez sua parte, aplicando 20 x 30 sobre o rival verde. Ringrose e Cronin fizeram os 2 tries do azuis, ambos no começo do segundo tempo.



O Glasgow Warriors se recuperou de derrota na África do Sul na rodada passada vencendo na Escócia o fraco Dragons, de Gales. 29 x 13, com 5 tries, incluindo 2 de Lee Jones, nome do jogo.



O outro time escocês, o Edinburgh, também venceu, mas no sufoco. 31 x 30 contra os italianos aguerridos do Benetton Treviso, em jogo de deixar a torcida escocesa com o coração na mão. Quando aos 47′ Dougie Fife fez o quarto try do Edinburgh, a vitória parecia encaminhada, com 31 x 15 no placar. Porém, os italianos reagiram com 2 tries do ponta Sperandio (que já tinha feito 1 no primeiro tempo, completado hat-trick) e 1 de Barbini, aos 71′. Entretanto, todas as conversões foram perdidas em os alviverdes deixaram escapar uma vitória preciosa.



Com a exceção do Dragons, todos os demais galeses venceram na jornada. O Ospreys conseguiu seu triunfo fora de casa, na Itália, superando o Zebre por 22 x 08. Luke Morgan fez o único try dos visitantes, que triunfaram pelos pés de Sam Davies, autor de 4 penais e 1 drop goal.



Já o Cardiff Blues venceu em casa os Cheetahs, mantendo os laranjas sul-africanos como os únicos que ainda não venceram na temporada. 24 x 21, com 3 tries para cada lado, com Tomos Williams (scrum-half) e Olly Robinson (asa) marcando os tries da virada nos 15 minutos finais.



Por fim, os Scarlets mostrou seu poderio atropelando o Kings por 54 x 14, em jogo que marcou a volta de Jonathan Davies aos gramados, após 11 meses de fora por lesão. E o centro voltou com tudo marcando 2 tries para os vermelhos.





Guinness PRO14 – 2018-19 – Liga de Irlanda, Gales, Escócia, Itália e África do Sul

Munster 64 x 07 Ulster

Glasgow Warriors 29 x 13 Dragons

Scarlets 54 x 14 Kings

Connacht 03 x 20 Leinster

Zebre 08 x 22 Ospreys

Edinburgh 31 x 30 Treviso

Cardiff Blues 24 x 21 Cheetahs

Clube País Cidade Jogos Pontos Conferência A Glasgow Warriors Escócia Glasgow 5 20 Ospreys Gales Swansea 5 17 Munster Irlanda Limerick/Cork 5 15 Cardiff Blues Gales Cardiff 5 13 Connacht Irlanda Galway 5 11 Zebre Itália Parma 5 10 Cheetahs África do Sul Bloemfontein 5 5 Conferência B Leinster Irlanda Dublin 5 20 Scarlets Gales Llanelli 5 15 Ulster Irlanda Belfast 5 15 Benetton Treviso Itália Treviso 5 11 Edinburgh Escócia Edimburgo 5 11 Dragons Gales Newport 5 9 Kings África do Sul Porto Elizabeth 5 7

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por 7 pontos ou menos de diferença = 1 pontos extra;



- 1ºs colocados de cada grupo = classificação direto às Semifinais e à Champions Cup;

- 2ºs e 3ºs lugares de cada grupo - classificação à Repescagem para as Semifinais e à Champions Cup;

- 4ºs colocados - repescagem pela Champions Cup;

- Nota: as equipes sul-africanas não podem se classificar à Champions Cup;