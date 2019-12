ARTIGO COM VÍDEOS – Nesse último fim de semana a Heineken Champions Cup europeia viveu sua 3ª rodada e nada menos que 6 times seguem invictos: Leinster, Exeter Chiefs, Ulster, Racing, Munster e Toulouse. A competição que reúne os maiores craques europeus vai ganhando seus favoritos.

Grupo A: Leinster brilha contra Saints, mas perde Sexton

Leinster e Northampton Saints fizeram um duelo de líderes, com os irlandeses do PRO14 estando no topo (e ainda invictos) do PRO14 e os Saints na liderança da Premiership inglesa. O jogo começou pegado, com um try para cada lado em questão de 5 minutos, mas o dia era dos irlandeses, que se impuseram na casa dos Saints com um desempenho brilhante, vencendo por 43 x 16, com direito a 7 tries dos visitantes. Jonny Sexton, no entanto, saiu lesionado de campo.

Enquanto isso, o Lyon conquistou sua primeira vitória no torneio, fazendo indiscutíveis 28 x 00 sobre os italianos do Benetton Treviso, em placar que deu esperanças aos franceses de ainda brigarem por classificação.



Grupo B: Exeter Chiefs imparável

Apenas um time inglês segue invicto e é o Exeter Chiefs, que vai se credenciando a ser um dos contentores pelo título. Os Chiefs venceram duelo de ingleses contra o Sale Sharks por suados 22 x 20. O escocês Stuart Hogg fez try crucial pelos Chiefs, mas os Sharks chegaram a reagir no fim e lamentaram as conversões perdidas.

Enquanto isso, os escoceses do Glasgow Warriors seguiram na briga por classificação ao vencerem na França o La Rochelle por 27 x 24. Matawalu e Kyle Steyn marcaram os tries decisivos no segundo tempo para os escoceses, que viraram o placar com emoção.





Grupo C: Ulster e Clermont sólidos



O Grupo C tem dois nomes fortes: Ulster e Clermont. Os norte-irlandeses do Ulster seguiram invictos com triunfo por 25 x 24 sobre os ingleses do Harlequins. Foi vitória crucial e dramática, com 3 tries para cada lado e com Cooney chutando no apagar das luzes o penal da vitória do Ulster.

Por sua vez, o Clermont não está mais invicto, mas mostrou força, vencendo fora de casa os ingleses do Bath. Os amarelos da França sofreram durante boa parte do jogo para se imporem, mas deslancharam no fim, com o debutante Samuel Ezeala sendo a sensação do jogo com 2 tries decisivos para os franceses. Lapandry também marcou try crucial.





Grupo D: Munster e Racing deixam Saracens para trás

A vida do atual campeão europeu não está nada fácil. O Saracens se distanciou da classificação à próxima fase ao conhecer sua segunda derrota na competição, caindo por 10 x 03 diante do Munster, na Irlanda. Peter O’Mahony fez o único try do jogo para os irlandeses, com os ingleses parando na poderosa defesa vermelha.

Com a vitória apertada do Munster, o Racing, da França, prosperou, assumindo a liderança da chave ao fazer acachapantes 40 x 19 sobre os galeses do Ospreys. Foram 5 tries para o clube de Paris, com Teddy Thomas brilhando com 2 ensaios.





Grupo E: Alguém segura o Toulouse



Por fim, no Grupo E, o Toulouse, atual campeão francês, segue imbatível e, desta vez, se impôs sobre o rival local Montpellier: 23 x 09. Romain Ntamack foi o craque da vez marcando os 2 tries da vitória rubronegra.

Com a derrota do Montpellier, a vice liderança é dos ingleses do Gloucester, que venceram os irlandeses do Connacht por preciosos 26 x 17. O italiano Polledri marcou o try que selou a vitória dos Cherry and Whites.





Na próxima rodada, no fim de semana que vem, os mesmos confrontos serem realizados, com mandos invertidos, válidos pela 4ª rodada da fase de grupos.

Heineken Champions Cup – Copa Europeia 2019-20



Bath (Inglaterra) 17 x 34 Clermont (França)

Northampton Saints (Inglaterra) 16 x 43 Leinster (Irlanda)

Lyon (França) 28 x 00 Benetton Treviso (Itália)

Ulster (Irlanda) 25 x 24 Harlequins (Inglaterra)

La Rochelle (França) 24 x 27 Glasgow Warriors (Escócia)

Munster (Irlanda) 10 x 02 Saracens (Inglaterra)

Ospreys (Gales) 19 x 40 Racing (França)

Gloucester (Inglaterra) 26 x 17 Connacht (Irlanda)

Toulouse (França) 23 x 09 Montpellier (França)

Sale Sharks (Inglaterra) 20 x 22 Exeter Chiefs (Inglaterra)

Clube Pais Cidade Jogos Pontos Grupo 1 Leinster Irlanda Dublin 3 14 Northampton Saints Inglaterra Northampton 3 9 Lyon França Lyon 3 6 Benetton Treviso Itália Treviso 3 2 Grupo 2 Exeter Chiefs Inglaterra Exeter 3 14 Glasgow Warriors Escócia Glasgow 3 8 Sale Sharks Inglaterra Salford (Manchester) 3 6 La Rochelle França La Rochelle 3 1 Grupo 3 Ulster Irlanda Belfast 3 12 Clermont França Clermont-Ferrand 3 11 Harlequins Inglaterra Londres 3 5 Bath Inglaterra Bath 3 2 Grupo 4 Racing França Paris 3 12 Munster Irlanda Limerick 3 11 Saracens Inglaterra Londres 3 6 Ospreys Gales Swansea 3 0 Grupo 5 Toulouse França Toulouse 3 13 Gloucester Inglaterra Gloucester 3 7 Montpellier França Montpellier 3 5 Connacht Irlanda Galway 3 4

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



- O 1º colocado de cada grupo e os 3 melhores 2ºs colocados se classificam às quartas de final.