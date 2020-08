Tempo de leitura: 3 minutos

ARTIGO COM VÍDEOS – O Guinness PRO14, a liga de Irlanda, Gales, Escócia, Itália e África do Sul, conheceu neste domingo seus duelos de semifinais. O Munster conseguiu alcançar seu objetivo com uma vitória inspiradora sobre o Connacht, deixando o guerreiro time dos Scarlets para trás. O Munster será o oponente do invicto Leinster na semifinal, naquele que será mais um superclássico irlandês decisivo. Do outro lado, os escoceses do Edinburgh encararão os norte-irlandeses do Ulster.

Quem primeiro entrou em campo foram os Scarlets, no sábado, visitando os Dragons em dérbi galês. O jogo foi aberto e envolvente, com um show de 6 tries a 3 a favor dos Scarlets. No entanto, o resultado não foi suficiente.



A classificação do Munster veio no domingo confirmando seu favoritismo em vitória sobre o Connacht em dérbi irlandês. A partida foi tensa, com nada menos que 2 cartões vermelhos contra o Connacht só no primeiro tempo, rendendo grande vantagem para o Munster liquidar o jogo na segunda etapa. 49 x 12 para os vermelhos, com 7 para o semifinalista.



O Leinster, por sua vez, manteve sua invencibilidade derrotando o Ulster por 28 x 10, em clássico de dois times já classificados.



Já o Edinburgh, também classificado, acabou derrotado pelo já eliminado Glasgow Warriors no último clássico escocês da temporada. 15 x 03.



Por sua vez, sem desdobramentos para a tabela, o Cardiff Blues venceu o Ospreys por 29 x 20 em clássico galês entre dois times já eliminados.



Por fim, no dérbi italiano, o Zebre precisava vencer para se classificar à próxima Heineken Champions Cup europeia, mas acabou derrotado em casa pelo Benetton Treviso por 16 x 09.

Com isso, na edição 2020-21 da Heineken Champions Cup, caso seja confirmada a expansão para 24 participanes, estão representando o PRO14: Leinster, Munster, Ulster, Connacht (da Irlanda), Edinburgh, Glasgow (da Escócia), Scarlets e Dragons (de Gales).

Edinburgh 03 x 15 Glasgow

Dragons 20 x 41 Scarlets

Ulster 10 x 28 Leinster

Munster 49 x 12 Connacht

Cardiff Blues 29 x 20 Ospreys

Zebre 09 x 16 Benetton

Clube País Cidade Jogos Pontos Conferência A Leinster Irlanda Dublin 15 69 Ulster Irlanda Belfast 15 44 Glasgow Warriors Escócia Glasgow 15 38 Cheetahs África do Sul Bloemfontein 13 32 Dragons Gales Newport 15 24 Zebre Itália Parma 15 21 Ospreys Gales Swansea 15 17 Conferência B Edinburgh Escócia Edimburgo 15 51 Munster Irlanda Limerick/Cork 15 51 Scarlets Gales Llanelli 15 47 Connacht Irlanda Galway 15 40 Benetton Treviso Itália Treviso 15 36 Cardiff Blues Gales Cardiff 15 33 Kings África do Sul Porto Elizabeth 13 7

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por 7 pontos ou menos de diferença = 1 pontos extra;



- 1ºs e 2º colocados de cada conferência = classificação às Semifinais;

- 4 primeiros colocados de cada conferência = classificação à Heineken Champions Cup europeia (a confirmar);

- Nota: as equipes sul-africanas não podem se classificar à Champions Cup;

Semifinais

04/09 – Leinster x Munster, em Dublin

05/09 – Edinburgh x Ulster, em Edimburgo