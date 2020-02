Duas grandes presenças no Mesa Oval desta Terça (4). Murilo “Murilão” Perez e Galo. O primeiro dispensa apresentações. Já o Galo é Árbitro e membro da I.G.O.R.R.A. (Internacional Golden Oldies Rugby Referees Association).

Murilão, Galo, a gira do Keep Walking planejada para 2020, a equipe estrangeira que vão receber no Brasil neste ano, suas histórias, experiências e opiniões sobre o presente e o futuro do Rugby brasileiro, são pautas super especiais no Mesa Oval, em sua 172a edição. O podcast irá ao ar nesta Terça-Feira (4) ao vivo pelo facebook do Portal do Rugby a partir das 17h (hora Brasília).

Uma boa resenha ovalada na religiosa faixa nobre vespertina de todas as Terças na Central 3.

Todas as edições da MESA OVAL ficam também disponíveis na Central 3.