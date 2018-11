Ocorreu, neste último sábado (24) o IF RUGBYDAY, na cidade de Muzambinho-MG. O evento realizado pelo Grupo de Estudos de Esportes com Bola Ovalada – GEEBO em parceria com a Federação Mineira de Rugby e o IFSULDEMINAS – Campus Muzambinho contou com palestras, cursos e oficinas sobre as mais diversas áreas que abrangem o Rugby, como fisiologia, rugby feminino, rugby escolar, entre outros, além da exposição de trabalhos acadêmicos. Ocorreu, ainda, um torneio de Rugby 7s disputado entre as equipes do sul de Minas Gerais e do Estado de São Paulo. No final, as equipes se dividiram da seguinte forma:

-Santa Rita Rubgy (Santa Rita do Sapucaí-MG): recebeu atletas do Minas Rugby (Varginha-MG) e do Pinda Rugby (Pindamonhangaba-SP)

-Tucanos Rugby (São João da Boa Vista-SP)

-Alfenas Rugby (Alfenas-MG): contou com atletas do MuzRugby (Muzambinho-MG) e do Pinda Rugby (Pindamonhangaba-SP)

-UFLA Rugby (Lavras-MG)

E os resultados foram os seguintes:

Alfenas 00 x 26 UFLA

Tucanos 26 x 00 Santa Rita

Santa Rita 07 x 19 UFLA

Alfenas 14 x 24 Tucanos

Tucanos 21 x 19 UFLA

Alfenas 12 x 00 Santa Rita

Os Tucanos, assim, levaram o troféu de 1º colocado para casa e o evento, como um todo, apesar da forte chuva que caía sobre Muzambinho no dia, se mostrou uma ótima maneira de desenvolver o esporte na região, deixando um gostinho de quero mais para os próximos anos.