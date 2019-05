ARTIGO COM VÍDEOS – O Top 14 francês chegará finalmente à fase final. Depois de 26 rodadas muito disputadas a competição conheceu seus seis finalistas. Toulouse (1º) e Clermont (2º) vão direto para as semifinais, que serão disputadas nos dias 8 e 9 de junho em Bordeaux. Pelas duas últimas vagas, o Racing (4º) jogará em Paris contra La Rochelle (5º) enquanto o Lyon (3º) recebe o Montpellier (6º). Para surpresa geral o Castres (7º), atual campeão, ficou de fora ao ser derrotado em casa pelo Toulon (9º).

O caminho para as finais parecia fácil para o Castres, a equipe precisava de uma vitória simples, em casa, contra o desinteressado Toulon, que a muito tempo jogava para cumprir tabela. O que se viu porém foi o domínio completo dos visitantes que saíram de campo com o placar de 25 a 16, com destaque para o fullback Daniel Ikpefan que anotou dois tries. Para os jogadores do Castres restou ficar em campo, com celulares na mão esperando para ver se algum dos adversários tropeçava, o que não aconteceu, com os atuais campeões ficando de fora da fase final. A derrota do time foi a sexta em casa na temporada, número muito ruim para uma competição onde as vitórias fora de casa, mesmo contra equipes menores, são raras.



Entre as quatro equipes que disputavam as três últimas vagas nas finais o Montpellier tinha a missão mais difícil, mesmo vencendo sete dos oitos jogos anteriores, a equipe enfrentava fora de casa o Clermont precisando de uma vitória bonificada para passar direto, com qualquer outro resultado a equipe precisaria torcer contra os adversários. O time fez sua parte, jogando contra um adversário qualificado deixou tudo em campo, vencendo por 28 a 27 se beneficiando do tropeço do Castres. O hooker Delhommel foi um dos heróis com 2 tries para o Montpellier, enquanto o trator Nadolo marcou try decisivo. Com a vitória, e a classificação, o Montpellier completa uma das mais espetaculares recuperações dos últimos, praticamente desclassificado a algumas rodadas o time chega muito confiante para as finais.



Por sua vez, o Racing não teve problemas. Jogando fora de Paris a equipe enfrentou o Agen (12º), que se salvou na ultima rodada e queria apenas comemorar o feito da pequenina cidade permanecer mais um ano entre os milionários do Top 14, assim o time não teve dificuldade para vencer por 35 a 3 e garantir a vaga nas finais e agora recebe o La Rochelle.



Outro time que não teve dificuldades foi o La Rochelle, jogando na costa atlântica, onde é sempre muito forte, o time atropelou o Bordeaux, que não disputava mais nada, por a 81 a 12, anotando 12 tries para delírio da torcida, que se despediu da equipe que joga quartas de final em Paris e caso passe disputa as semis em Bordeaux, apenas um par de horas de trem de La Rochelle.



A última rodada reservou o jogo entre o líder e o lanterna de competição, que encerram campanhas históricas. O Toulouse, ao bater o Perpignan (14º) por 47 a 7 em casa, terminou a competição com 98 pontos batendo o recorde do Clermont de onze atrás enquanto os Catalães, com apenas 12 pontos encerram uma das piores campanhas da história do Top 14, com apenas uma vitória, fora de casa sobre o Montpellier.



O Lyon termina a temporada, como uma força ascendente do rugby francês, classificado para as finais pela segunda vez seguida, chegou a ultima rodada com a terceira colocação garantida. O jogo porém foi quente, fora de casa contra o rival regional do Grenoble, que terminou na 13º posição e vai ter de jogar a repescagem contra o vice da Pro-D2. A partida foi muito dura, como sempre são os clássicos franceses e os visitantes levaram a melhor por 24 a 23, com um try no ultimo minuto do ponta Alexis Pallison. O Lyon agora se prepara para receber o empolgado Montpellier, repetindo a semifinal do ano passado, em que o time de azul e branco levou a melhor.



No único jogo em que não havia absolutamente nada em disputa o Stade Français (8º) encerrou sua temporada batendo em Paris a equipe do Pau (11º), por 31 a 17. Um jogo bastante dinâmico que fechou a temporada dos dois times, que agora voltam apenas depois a Copa do Mundo.



Bayonne é campeão da Pro D2 e está no Top 14

No domingo, as atenções na França se voltaram para a grande final da Pro D2, a 2ª divisão do Campeonato Francês, entre dois times histórico, Brive e Bayonne, em campo neutro. E a partida entregou em emoção, com o clube basco emergindo vitorioso por 21 x 19. O Brive marcou o único try do jogo, com Galala, mas o Bayonne garantiu sua promoção ao Top 14 na base dos penais, com o chute da vitória acontecendo já com o tempo esgotado pelos pés seguros do argentino Martín Bustos Moyano. O Brive ainda terá uma chance recebendo o Grenoble, penúltimo colocado do Top 14, em repescagem de promoção no próximo domingo.



Rouen e Valence-Romans festejam na Fédérale 1

Na terceira divisão francesa, a semana foi dos jogos de volta das semifinais, que deram aos seus vencedores promoção à Pro D2. De um lado, o Roval Drôme XV, mais conhecido como Valence-Romans – clube nascido da fusão das equipes tradicionais do Valence, Romans e La Voulte – festejou sua promoção inédita (desde a fusão) ao derrotar o Blagnac nas duas partidas, por 30 x 17 e 24 x 21. Já o Rouen, clube da maior cidade do Norte da França sem futebol profissional, celebrou seu acesso também inédito ao conseguir uma virada histórica contra o tradicional Albi. No primeiro jogo, o Albi venceu por 20 x 09, mas na volta Rouen fez seu estádio ferver e a reviravolta veio com dramáticos 24 x 12, colocando a região da Normandia dentro do rugby profissional.







Top 14 – Campeonato Francês 2018-19

Agen 03 x 35 Racing

La Rochelle 81 x 12 Bordeaux

Stade Français 31 x 17 Pau

Grenoble 23 x 24 Lyon

Castres 16 x 25 Toulon

Clermont 27 x 28 Montpellier

Toulouse 47 x 07 Perpignan

Clube Cidade Jogos Pontos Toulouse Toulouse 26 98 Clermont Clermont-Ferrand 26 83 Lyon Lyon 26 78 Racing Paris 26 74 La Rochelle La Rochelle 26 71 Montpellier Montpellier 26 70 Castres Castres 26 69 Stade Français Paris 26 64 Toulon Toulon 26 57 Bordeaux-Bègles Bordeaux 26 57 Pau Pau 26 43 Agen Agen 26 38 Grenoble Grenoble 26 29 Perpignan Perpignan 26 12

- Vitória com 3 ou mais tries de diferença = 5 pontos;

- Vitória com menos de 3 tries de diferença = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota por 5 pontos ou menos pontos = 1 ponto;

- Derrota por mais 6 pontos ou mais = 0 pontos;



- 1º e 2º lugares = classificação direta às Semifinais e à Champions Cup;

- 3º ao 6º lugares = classificação à Repescagem para as Semifinais e à Champions Cup;

- 13º lugar = Repescagem contra o Rebaixamento

- 14º lugar = Rebaixamento direto



Repescagem pelas Semifinais

Dia 31/05 – Racing x La Rochelle, em Paris

Dia 01/06 – Lyon x Montpellier, em Lyon

Semifinais – dias 08 e 09/06

Toulouse x Vencedor da Repescagem de pior campanha, em Lyon

Clermont x Vencedor da Repescagem de melhor campanha, em Lyon

Pro D2 – 2ª divisão francesa 2018-19

Final



Brive 19 x 21 Bayonne, em Pau

Repescagem de promoção/rebaixamento

Dia 02/06 – Brive x Grenoble, em Brive