ARTIGO COM VÍDEOS – A França completou mais uma rodada do Top 14, no que promete ser o mais disputado campeonato dos últimos anos. O líder Clermont (1º) viajou para a costa atlântica e não conseguiu superar o La Rochelle (9º) quase invencível em casa, melhor para o Stade Fraçais (2º) que longe de Paris conseguiu uma importante vitória contra o Castres (5º). Na terceira colocação no encalço dos líderes a grande surpresa do campeonato o Lyon (3º) bateu o Racing na capital (7º) se consolidando como um dos favoritos desse início de campeonato. Na parte de baixo da tabela o calvário do Toulon (12º) continua, superado fora de casa pelo Montpellier (4º).

A pequena cidade portuária de La Rochelle, na costa atlântica francesa, não possuí uma grande população ou poder econômico e político, mas no caso do rugby a falta de recursos é compensada pela paixão inabalável de seus habitantes e nesse final e semana isso mais uma vez ficou provado. A equipe da cidade lotou maus uma vez o estádio e empurrou a equipe para mais uma vitória, dessa vez contra o poderoso time do Clermont, por 16 a 12. A partida foi muito equilibrada e decidia em apenas cinco minutos , graças a indisciplina dos visitantes, que na segunda etapa receberam um amarelo aos 13’, aos 15’ e um vermelho aos 17’. A derrota não é suficiente para tirar os amarelos da liderança, mas embola o campeonato e queima a gordura do Clermont.



Os torcedores de Paris viveram emoções diversas na rodada. Os fãs do Stade Français viram pela televisão a equipe bater, longe de Paris, o atual campeão Castres por 14 a 9 se consolidando na segunda colocação. O destaque da partida fica por conta do scrum, dominado pelos visitantes e que usaram essa formação como plataforma para atacar os donos da casa. Arias fez o único try da partida para os parisienses.



Na Arena 92, o Racing , por sua vez, foi derrotado pelo Lyon por 13 a 19, em uma partida decida nos minutos finais. A derrota é a teceria da temporada no novo estádio, recém-construído, que não tem ajudado a equipe azul e branca. Liam Gill fez o try dos Lobos e Simon Zebo marcou para os parisienses, com Beauxis assegurando nos penais o triunfo do Lyon.



Buscando se consolidar entre os líderes o Montpellier bateu em casa o Toulon por 29 a 17 em uma partida tranquila para os donos da casa. O resultado é desastroso para os visitantes que agora estão fora da zona de rebaixamento apenas pelos saldo de pontos. Foram 4 tries para os azuis, com Fall, Nagusa, Serfortein e Picamoles.



Já o Toulouse (6º) bateu, em casa, em um clássico regional o Agen (13º) por 10 a 0, em um jogo muito prejudicado pela chuva, que comprometeu o nível técnico do jogo.



Na parte de baixo da tabela o Grenoble (11º) conseguiu um grande resultado batendo em asa o Bordeaux (8º) por 28 a 25, em um resultado que embola a parte de baixo da tabela.



Na última colocação o Perpignan (14º) viajou para enfrentar o Pau (10º) sendo derrotado no ultimo minuto por 12 a 9, em um jogo muito prejudicado pela chuva. Com o resultado os catalães voltam para casa com mais um po0nto bônus na bagagem, o que prejudica a equipe tem sido a incapacidade de vencer em casa, seno o único time que ainda não ganhou na competição.





Top 14 – Campeonato Francês 2018-19

- Continua depois da publicidade -

La Rochelle 16 x 12 Clermont

Grenoble 28 x 25 Bordeaux

Pau 12 x 09 Perpignan

Racing 13 x 19 Toulon

Toulouse 10 x 00 Agen

Castres 09 x 14 Stade Français

Montpellier 29 x 17 Toulon

Clube Cidade Jogos Pontos Clermont Clermont-Ferrand 7 25 Stade Français Paris 7 23 Lyon Lyon 7 21 Montpellier Montpellier 7 20 Castres Castres 7 19 Toulouse Toulouse 7 19 Racing Paris 7 18 Bordeaux-Bègles Bordeaux 7 17 La Rochelle La Rochelle 7 17 Pau Pau 7 17 Grenoble Grenoble 7 10 Toulon Toulon 7 9 Agen Agen 7 9 Perpignan Perpignan 7 3

- Vitória com 3 ou mais tries de diferença = 5 pontos;

- Vitória com menos de 3 tries de diferença = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota por 5 pontos ou menos pontos = 1 ponto;

- Derrota por mais 6 pontos ou mais = 0 pontos;



- 1º e 2º lugares = classificação direta às Semifinais e à Champions Cup;

- 3º ao 6º lugares = classificação à Repescagem para as Semifinais e à Champions Cup;

- 13º lugar = Repescagem contra o Rebaixamento

- 14º lugar = Rebaixamento direto



Escrito por: Diego Gutierrez