ARTIGO COM VÍDEOS – O último final de semana foi agitado no rugby argentino pelo início do Nacional de Clubes, máxima competição nacional que juntou os 12 times da elite de Buenos Aires e 12 times do Interior do país. As equipes foram divididas em 8 grupos com 3 times cada, mas cada time enfrenta apenas os times do grupo vizinho, em um total de 3 rodada na primeira fase. Assim, o grupo A encara o B, o C pega o D, o E enfrenta o F e o G duela com o H, com os campeões de cada grupo avançando às quartas. A grande final será no dia 16 de novembro.

O grande destaque da abertura foi a vitória por 13 x 10 do Natación y Gimnasia de Tucumán sobre o SIC, campeão de Buenos Aires. Ao final do artigo você vê os vídeos de todos os jogos.

Centro Naval fez a festa festa no feminino

Enquanto isso, em Junin, interior da província de Buenos Aires, foi disputado o Nacional de Clubes Feminino de Sevens, que pela primeira vez contou com rugby juvenil. O título adulto ficou com o Centro Naval, de Buenos Aires, ao passo que o título juvenil foi do Club Social de La Rioja, pequena província andina.

Clique aqui para os resultados femininos

Nacional de Clubes – Campeonato Argentino

SIC 10 x 13 Natación y Gimnasia

Duendes 21 x 16 San Luis

CASI 45 x 12 Los Tarcos

Belgrano 40 x 24 Tucumán RC

Urú Curé 28- x 34 Regatas

CUBA 07 x 17 Jockey de Rosario

Marista 27 x 27 Alumni

Hindú 19 x 00 Tucumán Lawn Tennis

Jockey de Córdoba 14 x 47 La Plata

GER 28 x 19 Newman

Pucará 17 x 13 Córdoba Athletic

Mar del Plata 28 x 14 Atlético del Rosario