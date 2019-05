Desta vez não teve erro. O gigante Clermont, da França, conquistou seu terceiro título da Challenge Cup, a segunda copa europeia, e se tornou o maior campeão da história do torneio. Na grande final desta sexta-feira, em Newcastle, na Inglaterra (com mais de 28 mil espectadores), o Clermont derrotou seu compatriota La Rochelle, que chegava à primeira final europeia de sua história, por 36 x 16.

O Clermont começou superior, controlando território, flertando com o primeiro try logo aos 5′, quando Penaud quebrou a marca e não conseguiu se esticar para o primeiro try. Mas o time azul e amarelo abriu o placar pelos pés de Morgan Parra com penal aos 12′. Parra, no entanto, deixou o campo lesionado e escocês Greig Laidlaw assumiu a posição de scrum-half com a mesma qualidade, provando a força do elenco dos Vulcões. Laidlaw somou mais 3 pontos, com Ihaia West respondeu na mesma moeda para o La Rochelle. O domínio dos Vulcões, no entanto, começou a se consolidar aos 29′, quando a linha funcionou perfeitamente até Penaud finalizar o primeiro try da partida. West ainda descontou para La Rochelle e o jogo foi ao intervalo em 13 x 06.

Na segunda etapa, West mexeu no placar com penal, mas a disciplina deteriorou do lado do La Rochelle e Laidlaw restaurou a frente com mais 2 penais para o Clermont. E, aos 59′, os avançados do Clermont mostraram sua força com um lindo try de maul finalizado por Fritz Lee. O La Rochelle ainda busco respirar com Atonio rompendo para o try precioso aos 64′, após exímia condução de fases do neozelandês Tawera Kerr-Barlow.

No entanto, o momento decisivo veio aos 71′, com o Clermont ganhando mais metros com maul, com Camille Lopez desferindo lindo chute para Wesley Fofana marcar o try do título. Laidlaw ainda chutou mais um penal e a festa foi dos Vulcões! Sobretudo de Benjamin Kayser, o veterano do Clermont que jamais havia vencido uma final em sua carreira, agora próxima da aposentadoria.

Clermont campeão!

Challenge Cup – Copa Desafio Europeu 2018-19

FINAL

16 36

La Rochelle (França) 16 x 36 Clermont (França), em Newcastle (Inglaterra)

Árbitro: Wayne Barnes (Inglaterra)

La Rochelle

Try: Atonio

Conversão: West (1)

Penais: West (3)

15 Vincent Rattez, 14 Arthur Retiere, 13 Geoffrey Doumayrou, 12 Pierre Aguillon, 11 Marc Andreu, 10 Ihaia West, 9 Tawera Kerr-Barlow, 8 Grégory Alldritt, 7 Kevin Gourdon, 6 Wiaan Liebenberg, 5 Mathieu Tanguy, 4 Romain Sazy (c), 3 Uini Atonio, 2 Jean-Charles Orioli, 1 Dany Priso;

Suplentes: 16 Pierre Bourgarit, 17 Vincent Pelo, 18 Arthur Joly, 19 Thomas Jolmes, 20 Zeno Kieft, 21 Alexi Bales, 22 Jérémy Sinzelle, 23 Levani Botia;

Clermont

Tries: Penaud, Lee e Fofana

Conversões: Laidlaw (3)

Penais: Parra (1) e Laidlaw (4)

15 Isaia Toeava, 14 Damian Penaud, 13 George Moala, 12 Wesley Fofana, 11 Alivereti Raka, 10 Camille Lopez, 9 Morgan Parra (c), 8 Fritz Lee, 7 Alexandre Lapandry, 6 Arthur Iturria, 5 Sébastien Vahaamahina, 4 Sitaleki Timani, 3 Rabah Slimani, 2 Benjamin Kayser, 1 Etienne Falgoux;

Suplentes:16 John Ulugia, 17 Beka Kakabadze, 18 Davit Zirakashvili, 19 Paul Jedrasiak, 20 Peceli Yato, 21 Greig Laidlaw, 22 Tim Nanai-Williams, 23 Apisai Naqalevu;

Lista de campeões