Agora finalmente é oficial. Em novembro, as seleções do Six Nations (França, Inglaterra, Gales, Escócia, Irlanda, Itália) se somarão a dois times convidados, Fiji e Geórgia, para disputarem um torneio especial para 2020, em substituição aos amistosos internacionais, um “8 Nações”. A competição foi batizada de Autumn Nations Cup, a Copa das Nações de Outono, e terá a seguinte tabela:

Grupo A: Inglaterra, Gales, Irlanda e Geórgia;

Grupo B: França, Escócia, Itália e Fiji;

Jogos:

1ª rodada: Dia 13/11 – Irlanda x Gales, em Dublin Dia 14/11 – Itália x Escócia, a definir Dia 14/11 – Inglaterra x Geórgia, em Londres Dia 15/11 – França x Fiji, a definir

2ª rodada: Dia 21/11 – Itália x Fiji, a definir Dia 21/11 – Inglaterra x Irlanda, em Londres Dia 21/11 – Gales x Geórgia, a definir Dia 22/11 – Escócia x França, em Edimburgo

3ª rodada: Dia 28/11 – Escócia x Fiji, em Edimburgo Dia 28/11 – Gales x Inglaterra, a definir Dia 28/11 – França x Itália, a definir Dia 29/11 – Irlanda x Geórgia, em Dublin

Finais: Dia 05/12 – a definir



Top 14 francês vai entrar na justiça

Descontentes com a expansão de 3 para 4 rodadas de jogos internacionais no fim do ano, os clubes franceses criticaram pesadamente as federações pela organização da Nations Cup nesse formato e a LNR, a liga francesa, declarou que entrará na justiça contra o calendário. Os clubes não querem liberar seus jogadores por todo esse período, uma vez que o Top 14 não será interrompido.