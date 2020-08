Tempo de leitura: 1 minuto

Grande notícia: tem brasileiro crescendo no rugby profissional. Wilton “Nelson” Rebolo, primeira linha da seleção brasileira, está de casa nova. O jogador joseense de 25 anos jogará em 2021 pelo Rugby United New York, da Major League Rugby norte-americana.

Nelson tem 28 caps (jogos oficiais) pelos Tupis e deveria ter jogado a MLR em 2020 pelo Austin AGs, mas, lesionado, não chegou a entrar em campo pela competição antes do cancelamento da temporada pela pandemia.

Em 2020, o New York tinha a 5ª melhor campanha no momento do cancelamento e contou com o francês Mathieu Bastareaud (que agora retornou ao rugby francês). Em 2019, o time foi semifinalista. Entre os grandes nomes que atuam na equipe está Ben Foden, fullback ex seleção inglesa, , Hanco Germishuys e , que defenderam os EUA na Copa do Mundo. Por lá também está o asa colombiano Julio Cesar Giraldo.