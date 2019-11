A Austrália tem novo treinador. Após Michael Cheika se demitir ao final da Copa do Mundo, a Rugby Australia (a federação australiana) anunciou hoje a contratação do neozelandês Dave Rennie, de 55 anos.

Rennie é o atual treinador do Glasgow Warriors, da Escócia, e assumirá os Wallabies ao final de junho de 2020, com a conclusão do PRO14 e da Champions Cup europeia, despedindo-se do time escocês e comandando a Austrália já em julho nos amistosos internacionais (próximo desafio dos Wallabies).

O neozelandês comandou os Chiefs no Super Rugby de 2012 a 2017, conquistando o título da liga em 2012 e 2013. Em 2017, assumiu o comando do Glasgow.

- Continua depois da publicidade -

O’Shea se demitiu da Itália

Enquanto isso, o treinador irlandês Conor O’Shea anunciou sua demissão da seleção da Itália, como já era aguardado. O novo contratado para o cargo ainda será anunciado.