Nesse sábado, dia 16, os Barbarians entrarão em campo no primeiro de seus 3 compromissos de novembro. Os Barbarians são um clube que anualmente convida grandes atletas do mundo para jogarem amistosos, no melhor do espírito do rugby, e a equipe tem jogo marcado já em Londres com Fiji, em partida que antecede o jogo contra o Brasil no dia 20.

Eddie Jones, técnico da Inglaterra, será treinador dos Barbarians apenas nesse jogo e escalou um XV forte, com campeões do mundo Makazole Mapimpi e Tendai Mtawarira entre os titulares e Lukhanyo Am no banco. Rory Best, o histórico capitão irlandês, também será o capitão da equipe, jogando como hooker titular, ao passo que o centro francês Mathieu Bastareaud também foi escalado para começar o embate.

O jogo mostrará o que poderemos esperar dos Barbarians para o desafio contra o Brasil.

Sábado, dia 16 de novembro

11h30 (hora de Brasília) – Barbarians x Fiji, em Londres (Inglaterra)

Árbitro: Tom Foley (Inglaterra)

Histórico: 3 jogos, 2 vitórias dos Barbarians e 1 vitória de Fiji. Último jogo: Barbarians 40 x 07 Fiji, em 2016;

Barbarians: 15 David Havili, 14 Dillyn Leyds, 13 Mathieu Bastareaud, 12 Andre Esterhuizen, 11 Makazole Mapimpi, 10 Curwin Bosch, 9 Joe Powell, 8 Josh Strauss, 7 Marco van Staden, 6 Pete Samu, 5 Tyler Ardron, 4 Luke Jones, 3 Enrique Pieretto, 2 Rory Best (c), 1 Tendai Mtawarira;

Suplentes: 16 Andrew Maakalio, 17 Campese Maafu, 18 Hencus van Wyk, 19 Angus Cottrell, 20 Matt Philip, 21 Jano Vermaak, 22 Lukhanyo Am, 23 Morné Steyn;

Fiji: a definir