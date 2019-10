A Copa do Mundo conheceu hoje os árbitros de suas semifinais.

No sábado, dia 26, o embate entre Inglaterra e Nova Zelândia estará sob responsabilidade do galês Nigel Owens. Já no domingo, dia 27, o choque entre Gales e África do Sul será apitado pelo francês Jérôme Garcès.

Já o árbitro sul-africano não foi escalado sequer como auxiliar, por conta de uma foto que tirou junto de torcedores galeses após seu jogo entre Gales e França, quando Peyper expulsou o francês Vahaamahina. A expulsão não está sendo contestada, mas a foto foi vista como quebra da seriedade que o árbitro precisa ter e ele está sendo agora investigado pelo World Rugby.

How does Jaco Peyper explain this?

The South African ref is under investigation for appearing to mock the French player he sent off in this snap with Wales fans

👉 https://t.co/l4WESwHrqo pic.twitter.com/c5rpJAOfEq

— BBC Sport Wales (@BBCSportWales) October 21, 2019