O Super Sevens Feminino de 2018 é vermelho, preto e branco, sem dúvida. Niterói e Band Saracens fizeram a grande final da 5ª (penúltima) etapa neste fim de semana no Estádio Martins Pereira, em São José dos Campos, com o Niterói triunfando na prorrogação para assumir a liderança do circuito. Terceiro título em cinco etapas para o Niterói. Terceiro vice de etapa seguido para o Band. Título totalmente em aberto para a etapa final, que será em São Paulo, no SPAC, nos dias 8 e 9 de dezembro.

Com as Yaras liberadas para as disputas, o torneio ganhou em qualidade. O primeiro dia em São José teve escorregão do Band, que ficou em segundo lugar em seu grupo, perdendo clássico paulistano para o SPAC. O Niterói, por sua vez, assim como Curitiba e São José – que entraram em campo precisando de qualquer jeito de título para seguirem com chances reais de serem campeões nacionais – fizeram um sábado perfeito, com 100% de aproveitamento.

No domingo, a emoção veio com tudo para o torneio. Nas quartas, o Curitiba se impôs sobre o Delta no primeiro embate e, na sequência, teve tristeza para a torcida da casa, com o São José perdendo por 5 x 0 em um jogo dramático contra o Band Saracens, que dava a volta por cima com relação à derrota de sábado. Depois, o Niterói derrotou o Melina em dura partida de 22 x 17 e o SPAC não confirmou o bom momento e caiu contra o Charrua, 12 x 10. Grande momento para as gaúchas, voltando ao protagonismo em 2018.

Nas semifinais, novamente o Band Saracens teve uma desgastante batalha, vencendo no sufoco o Curitiba por 10 x 07. Já o Niterói encaixou seu jogo e voou contra o Charrua, 31 x 00. As curitibanas ainda deram a volta por cima e venceram o 3º lugar para seguirem com um fio de esperança na etapa final.

E a grande decisão entregou o que prometia: emoção até o fim. Baby marcou os dois primeiros tries do jogo para o Niterói, mas o Band Saracens reagiu e empatou a partida com try no fim do segundo tempo. A conversão foi perdida para o segundo try e o duelo se encaminhou para a prorrogação, com Izzy cravando o try do título fluminense. 17 x 12, números finais.

Sábado, dia 17 de novembro

09h00 – Curitiba 45 x 00 BH

09h20 – Leoas 07 x 17 Melina

09h40 – Band Saracens 30 x 00 Pasteur

10h00 – Desterro 07 x 24 SPAC

10h20 – São José 54 x 00 Goianos

10h40 – Charrua 32 x 00 Guanabara

11h00 – Niterói 36 x 00 Rio Rugby

11h20 – Delta 34 x 05 USP

11h40 – Curitiba 17 x 05 Melina

12h00 – Leoas 40 x 00 BH

12h20 – Band Saracens 10 x 14 SPAC

12h40 – Desterro 36 x 00 Pasteur

13h00 – São José 29 x 00 Guanabara

13h20 – Charrua 47 x 00 Goianos

13h40 – Niterói 32 x 00 USP

14h00 – Delta 44 x 07 Rio Rugby

14h20 – Curitiba 29 x 00 Leoas

14h40 – Melina 58 x 00 BH

15h00 – Band Saracens 41 x 00 Desterro

15h20 – SPAC 39 x 00 Pasteur

15h40 – São José 15 x 07 Charrua

16h00 – Guanabara 05 x 17 Goianos

16h20 – Niterói 19 x 12 Delta

16h40 – USP 17 x 20 Rio Rugby

Grupo A: 1 Curitiba, 2 Melina, 3 Leoas, 4 BH Rugby

Grupo B: 1 SPAC, 2 Band Saracens, 3 Desterro, 4 Pasteur

Grupo C: 1 São José, 2 Charrua, 3 Goianos, 4 Guanabara

Grupo D: 1 Niterói, 2 Delta, 3 Rio Rugby, 4 USP

Domingo, dia 18 de novembro

09h00 – Quartas de final Bronze – 3º A x 4º D – Leoas 19 x 05 USP

09h20 – Quartas de final Bronze – 3º C x 4º B – Goianos 24 x 00 Pasteur

09h40 – Quartas de final Bronze – 3º D x 4º A – Rio Rugby 13 x 29 BH

10h00 – Quartas de final Bronze – 3º B x 4º C – Desterro 24 x 12 Guanabara

10h20 – Quartas de final Ouro – 1º A x 2º D – Curitiba 29 x 05 Delta

10h40 – Quartas de final Ouro – 1º C x 2º B – São José 00 x 05 Band Saracens

11h00 – Quartas de final Ouro – 1º D x 2º A – Niterói 22 x 17 Melina

11h20 – Quartas de final Ouro – 1º B x 2º C – SPAC 10 x 12 Charrua

11h40 – Semifinal Incentivo – USP 17 x 00 Pasteur

12h00 – Semifinal Incentivo – Rio Rugby 05 x 27 Guanabara

12h20 – Semifinal Bronze – Leoas 33 x 00 Goianos

12h40 – Semifinal Bronze – BH 05 x 40 Desterro

13h00 – Semifinal Prata – Delta 19 x 05 São José

13h20 – Semifinal Prata – Melina 26 x 05 SPAC

13h40 – Semifinal Ouro – Curitiba 07 x 10 Band Saracens

14h00 – Semifinal Ouro – Niterói 31 x 00 Charrua

14h20 – Disputa de 15º lugar – Pasteur 00 x 25 Rio Rugby

14h40 – Final Incentivo (Disputa de 13º lugar) – USP 10 x 17 Guanabara

15h00 – Disputa de 11º lugar – Goianos 50 x 00 BH

15h20 – Final Bronze (Disputa de 9º lugar) – Leoas 12 x 14 Desterro

15h40 – Disputa de 7º lugar – São José 20 x 00 SPAC

16h00 – Final Prata (Disputa de 5º lugar) – Delta 22 x 17 Melina

16h20 – Disputa de 3º lugar – Curitiba 24 x 05 Charrua

16h40 – FINAL Ouro (Disputa de 1º lugar) – Band Saracens 12 x 17 Niterói – na prorrogação

Equipe Cidade (Estado) Pontuação geral Etapa 1 (01-02/09) Etapa 2 (29-30/09) Etapa 3 (20-21/10) Etapa 4 (03-04/11) Etapa 5 (17-18/11) Etapa 6 (08-09/12) Placares aqui Placares aqui Placares aqui Placares aqui Placares aqui Niterói Niterói (RJ) 81 22 7 22 15 22 Band Saracens São Paulo (SP) 79 7 22 19 19 19 Curitiba Curitiba (PR) 71 15 13 17 22 17 São José São José dos Campos (SP) 68 19 17 15 17 9 Melina Cuiabá (MT) 52 13 19 10 10 Delta Teresina (PI) 50 9 15 9 13 13 Charrua Porto Alegre (RS) 43 10 8 10 15 Desterro Florianópolis (SC) 42 17 9 7 9 7 SPAC São Paulo (SP) 39 8 10 13 8 Leoas da Paraisópolis São Paulo (SP) 28 6 6 8 8 6 Guanabara Rio de Janeiro (RJ) 14 5 6 3 USP São Paulo (SP) 13 5 2 4 2 Rio Rugby Rio de Janeiro (RJ) 9 3 5 1 Goianos Goiânia (GO) 9 4 5 Pasteur São Paulo (SP) 4 4 0 0 BH Rugby Belo Horizonte (MG) 4 4 Rio Branco/Piratas São Paulo/Americana (SP) 1 1

Pontuação por etapa: 1º - 22 pontos; 2º - 19 pts; 3º - 17 pts; 4º - 15 pts; 5º - 13 pts; 6º - 10 pts; 7º - 9 pts, 8º - 8 pts; 9º - 7 pts; 10º - 6 pts; 11º - 5 pts; 12º - 4 pts; 13º - 3 pts; 14º - 2 pts; 15º - 1 pts; 16º - 0 pt;



O pior resultado de cada equipe será descartado;