ARTIGO COM VÍDEOS – O Super Sevens 2018 – o Brasileiro Feminino – começou neste fim de semana, em Florianópolis, com a primeira etapa se encerrando do mesmo jeito que a temporada 2017 se encerrou: com título do atual campeão nacional Niterói.

O torneio inaugural da temporada foi jogado debaixo de chuva em parte do primeiro dia e com muito barro no segundo dia no campo da UFSC, na Tapera. As condições difíceis tornaram as disputas bastante parelhas, com placares curtos na maior parte dos embates, o que também foi condicionado pelo fato do primeiro torneio contar com apenas 12 times – isto é, tendo menos desnível. E com as Yaras em sua maioria em campo o torneio subiu de qualidade.

O primeiro dia de jogos provou a qualidade das equipes favoritas. Como esperado, Niterói, São José e Curitiba fecharam o sábado invictas, mas não sem sofrimento. O Nikity teve muito trabalho para se impor no Grupo B vencendo o anfitrião Desterro por somente 10 x 07, enquanto o Curitiba no Grupo C teve vitórias magras por apenas 2 tries. O destaque entre os times convidados foi o Charrua, que com Raquel e Luiza de volta voltou a brilhar no cenário nacional acabando a fase de grupos no segundo lugar de sua chave.

O Band Saracens (campeão paulista), por sua vez, teve o gosto amargo de não conseguir avançar às quartas de final, terminando as disputas como o pior terceiro colocado, ao passo que as Leoas de Paraisópolis foram o único time fixo que não terminou no Top 8 do torneio. Nota interessante ainda para o Melina e o Delta contando com atletas venezuelanas e mostrando que seguem fortes em 2018, provando o poderio do rugby feminino de fora do Sul e Sudeste.

As quartas de final não reservaram surpresas, com o São José se impondo sobre o Melina e o Desterro (melhor 2º colocado) derrotando o SPAC. O Niterói, por sua vez, passou pelo Delta e o Curitiba derrotou o Charrua, comprovando as expectativas.

Nas semifinais, São José e Niterói seguiram inabaláveis e superaram bem Desterro e Curitiba, com 17 x 05 e 19 x 00 no placar.

Na grande final, o Niterói cresceu e novamente se impôs sobre o São José, que precisa superar psicologicamente a perda inesperada do título da última temporada. 28 x 05 incontestáveis para as campeãs fluminenses. Izzy Cerullo abriu o placar com o primeiro try do Nikity na final, seguida por try de Amanda disparando na ponta após boa inversão de jogo. O 14 x 00 ainda mantinha as joseenses com esperanças, mas o try crucial não tardou e veio antes da pausa com Izzy arrancando novamente, 21 x 00. Depois do intervalo, Edninha reduziu para as paulistas, mas Amanda deu números finais com o try da vitória do Niterói.

A próxima etapa será nos dias 29 e 30 deste mês em São Paulo.

Super Sevens – 1ª etapa

Sábado, 01 de setembro de 2018

09h00 – Niterói 20 x 00 Pasteur

09h20 – Delta 05 x 12 Desterro

09h40 – São José 37 x 00 USP

10h00 – SPAC 15 x 00 Melina

10h20 – Curitiba 10 x 00 Charrua

10h40 – Leoas 12 x 17 Band Saracens

11h00 – São José x Desterro – Juvenil

11h20 – Niterói 10 x 07 Desterro

12h00 – Delta 46 x 00 Pasteur

12h20 – São José 10 x 00 Melina

12h40 – SPAC 27 x 00 USP

13h00 – Curitiba 12 x 00 Band Saracens

13h20 – Leoas 12 x 19 Charrua

13h40 – São José x Curitiba – Juvenil

14h00 – Niterói 22 x 07 Delta

14h20 – Desterro 36 x 00 Pasteur

14h40 – São José 17 x 00 SPAC

15h00 – Melina 30 x 00 USP

15h20 – Curitiba 12 x 00 Leoas

15h40 – Band Saracens 00 x 10 Charrua

16h00 – Curitiba x Desterro – Juvenil

Grupo A: 1 Niterói, 2 Desterro, 3 Delta, Pasteur

Grupo B: 1 São José, 2 SPAC, Melina, USP

Grupo C: 1 Curitiba, 2 Charrua, Leoas, Band Saracens, Charrua

Domingo, 02 de setembro de 2018

09h00 – Desterro x São José – Juvenil

09h20 – Quartas Ouro – 1º x 8º – São José 15 x 05 Melina

09h40 – Quartas Ouro – 4º x 5º – Desterro 19 x 05 SPAC

10h00 – Quartas Ouro – 2º x 7º – Niterói 17 x 05 Delta

10h20 – Quartas Ouro – 3º x 6º – Curitiba 10 x 00 Charrua

10h40 – Semifinal Bronze – 9º x 12º – Band Saracens 24 x 00 Pasteur

11h00 – Semifinal Bronze – 10º x 11º – Leoas 10 x 00 USP

11h20 – Curitiba x São José – Juvenil

11h50 – Semifinal Prata – Melina 21 x 05 SPAC

12h10 – Semifinal Prata – Delta 07 x 14 Charrua

12h30 – Semifinal Ouro – São José 17 x 05 Desterro

12h50 – Semifinal Ouro – Niterói 19 x 00 Curitiba

13h10 – Curitiba x Desterro – Juvenil

13h30 – Disputa de 11º – Pasteur 00 x 19 USP

13h50 – Taça Bronze – Band Saracens 19 x 00 Leoas

14h10 – Disputa de 7º – SPAC 07 x 12 Delta

14h30 – Taça Prata – Melina 10 x 07 Charrua

14h50 – Disputa de 3º – Desterro 05 x 00 Curitiba

15h10 – Taça OURO – São José 05 x 28 Niterói

Equipe Cidade (Estado) Pontuação geral Etapa 1 (01-02/09) Etapa 2 (29-30/09) Etapa 3 (20-21/10) Etapa 4 (02-03/11) Etapa 5 (17-18/11) Etapa 6 (08-09/12) Tabela completa Niterói Niterói (RJ) 22 22 São José São José dos Campos (SP) 19 19 Desterro Florianópolis (SC) 17 17 Curitiba Curitiba (PR) 15 15 Melina Cuiabá (MT) 13 13 Charrua Porto Alegre (RS) 12 12 Delta Teresina (PI) 10 10 SPAC São Paulo (SP) 9 09 Band Saracens São Paulo (SP) 8 08 Leoas da Paraisópolis São Paulo (SP) 7 07 USP São Paulo (SP) 8 06 Pasteur São Paulo (SP) 8 05

Pontuação por etapa: 1º - 22 pontos; 2º - 19 pts; 3º - 17 pts; 4º - 15 pts; 5º - 13 pts; 6º - 12 pts; 7º - 10 pts, 8º - 9 pts; 9º - 8 pts; 10º - 7 pts; 11º - 6 pts; 12º - 5 pts; 13º - 4 pts; 14º - 3 pts; 15º - 2 pts; 16º - 1 pt.