O fim de semana que se aproxima será de Super Sevens Feminino, com a 3ª etapa do circuito desembarcando em Niterói, no CEFAT. O circuito chega à sua metade e está totalmente equilibrado, mas a etapa não deverá ter várias das jogadoras das Yaras, tornado-se imprevisível.

O São José está na liderança, apesar de não ter vencido nenhuma etapa, e é perseguido de perto pela sensação Melina, que igualmente não levantou o caneco de nenhuma etapa, mas mostrou regularidade em sua estreia como equipe fixa. Na sequência, estão os times que venceram as duas etapa até aqui, Niterói e Band Saracens, igualados e apenas 1 ponto acima do forte Curitiba.

Com tamanho equilíbrio, o que se pode esperar de cada grupo? São 12 times, com 3 grupos de 4 equipes cada, tendo 2 equipes de cada grupo avançando às quartas, juntamente com os 2 melhores 3ºs colocados.

O Grupo A é encabeçado pelo campeão da etapa passada, o Band Saracens que, ironicamente, não é time fixo do circuito. Ainda assim, o Band chega forte, com um time experiente e que fez valer sua superioridade no jogo de contato na etapa passada;

Correndo atrás do Band estarão dois ex campeões brasileiros, SPAC e Desterro. Enquanto o time paulistano não largou bem, com duas etapas discretas até aqui, o Desterro começou com tudo na primeira etapa, em casa, alcançando semifinal, mas teve uma queda na etapa passada. A USP completa a chave, sempre promissora, mas correndo por fora;

No Grupo B, o Melina é destaque por grande campanha até aqui, mas o time de Cuiabá sofreu desfalques para as Yaras, que estão em viagem ao Peru. Com isso, o Melina terá um desafio imenso na missão de tentar ficar acima do Curitiba e do Niterói, o time da casa e atual campeão brasileiro;

O Curitiba tem força, conjunto e experiência e estão sedentas por uma passo a mais em seu rendimento. Etapa crucial para as paranaenses entrarem de vez na briga. Já o Niterói chega com a missão de afastar o rendimento fraco da etapa passada e voltar a brilhar. Porém, o time poderá não ter suas atletas de seleção, o que vem se mostrando um problema. De qualquer forma, a chave promete! E o Rio Rugby completa o grupo, buscando experiência;

O Grupo C, por fim, tem como cabeça o São José, líder do circuito até aqui, pela regularidade, e faminto por um título de etapa, para se consolidar no topo;

As joseenses terão pela frente as Leoas, que não largaram bem no circuito, mas contam com um grupo talentoso, e o Delta, sempre regular e que subiu de rendimento na etapa passada. O Guanabara completa o grupo, desfalcado de jogadoras importantes que estarão com a seleção no Peru;

Super Sevens – 3ª etapa

Grupo A: Band Saracens, SPAC, Desterro e USP

Grupo B: Melina, Curitiba, Niterói e Rio Rugby

Grupo C: São José, Delta, Leoas e Guanabara

Local: CEFAD – Niterói, RJ



Sábado, dia 20 de outubro

09h00 – Band Saracens x USP

09h20 – SPAC x Desterro

09h40 – Melina x Rio

10h00 – Curitiba x Niterói

10h20 – São José x Guanabara

10h40 – Delta x Leoas

11h20 – Band Saracens x Desterro

11h40 – SPAC x USP

12h00 – Melina x Niterói

12h20 – Curitiba x Rio

12h40 – São José x Leoas

13h00 – Delta x Guanabara

13h40 – Band Saracens x SPAC

14h00 – Desterro x USP

14h20 – Melina x Curitiba

14h40 – Niterói x Rio

15h00 – São José x Delta

15h20 – Leoas x Guanabara

Domingo, dia 21 de outubro

09h20 – Quartas de final – 1º x 8º

09h40 – Quartas de final – 4º x 5º

10h00 – Quartas de final – 2º x 7º

10h20 – Quartas de final – 3º x 6º

10h40 – Semifinal Bronze – 9º x 12º

11h00 – Semifinal Bronze – 10º x 11º

11h50 – Semifinal Prata

12h10 – Semifinal Prata

12h30 – Semifinal Ouro

12h50 – Semifinal Ouro

13h40 – Disputa de 11º lugar

14h00 – Final Bronze – Disputa de 9º lugar

14h20 – Disputa de 7º lugar

14h40 – Final Prata – Disputa de 5º lugar

15h00 – Disputa de 3º lugar

15h20 – FINAL OURO

Classificação atual

Equipe Cidade (Estado) Pontuação geral Etapa 1 (01-02/09) Etapa 2 (29-30/09) Etapa 3 (20-21/10) Etapa 4 (02-03/11) Etapa 5 (17-18/11) Etapa 6 (08-09/12) Placares aqui Placares aqui São José São José dos Campos (SP) 36 19 17 Melina Cuiabá (MT) 32 13 19 Niterói Niterói (RJ) 29 22 7 Band Saracens São Paulo (SP) 29 7 22 Curitiba Curitiba (PR) 28 15 13 Desterro Florianópolis (SC) 26 17 9 Delta Teresina (PI) 24 9 15 Charrua Porto Alegre (RS) 18 10 8 SPAC São Paulo (SP) 18 8 10 Leoas da Paraisópolis São Paulo (SP) 12 6 6 USP São Paulo (SP) 7 5 2 Pasteur São Paulo (SP) 14 4 0 Guanabara Rio de Janeiro (RJ) 5 5 Goianos Goiânia (GO) 4 4 Rio Rugby Rio de Janeiro (RJ) 3 3 Rio Branco/Piratas São Paulo/Americana (SP) 1 1

Pontuação por etapa: 1º - 22 pontos; 2º - 19 pts; 3º - 17 pts; 4º - 15 pts; 5º - 13 pts; 6º - 12 pts; 7º - 10 pts, 8º - 9 pts; 9º - 8 pts; 10º - 7 pts; 11º - 6 pts; 12º - 5 pts; 13º - 4 pts; 14º - 3 pts; 15º - 2 pts; 16º - 1 pt.