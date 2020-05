Nossa convidada começou a jogar no Desterro e em menos de 10 anos o esporte a levou para Curitiba e depois as Yaras, com a quais disputou Jogos Olímpicos e aos principais torneios do mundo.

Através da modalidade conheceu o marido, com quem vive hoje no Mato Grosso, onde fazem parte do projeto do Melina Rugby Clube.

Todas as edições da MESA OVAL ficam também disponíveis em Central3.com.br.

