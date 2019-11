Nesta sexta-feira, as seleções femininas de Fiji e Samoa fizeram jogo decisivo pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2021. A partida foi pela segunda rodada do Campeonato Feminino da Oceania, com as fijianas vencendo por 26 x 07.

O torneio foi ainda alterado por conta da desistência de Tonga após um surto de sarampo. Com isso, os jogos entre Fiji, Samoa e Papua Nova Guiné valerão a vaga do continente no Mundial, com a melhor entre essas três seleções se classificando. A vice fará em 2020 uma repescagem contra Tonga e quem vencerá jogará a Repescagem Mundial, contra times de outros continente, valendo uma última vaga.

Samoa já venceu a Papua e ainda poderá fazer um segundo duelo com as fijianas (que seria decisivo), caso Samoa e Papua percam para os times de desenvolvimento de Austrália e Nova Zelândia, que estão na competição.

Todas as partidas estão sendo em solo fijiano.

Oceania Rugby Women’s Championship – Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2021 – em Lautoka, Fiji

Fiji 26 x 07 Samoa

Nova Zelândia Desenvolvimento 50 x 00 Austrália Desenvolvimento

Canadá derrota Estados Unidos

Antes disso, na quarta, em San Diego, na Califórnia, os Estados Unidos receberam o Canadá para amistoso de XV feminino com muita rivalidade envolvida. O jogo foi debaixo de chuva torrencial e as canadenses triunfaram por 19 x 00, com 3 tries sem resposta com Menin, Patrinos e Slevinsky.

Estados Unidos 00 x 19 Canadá, em San Diego