ARTIGO COM VÍDEOS – O PRO14 chegou à sua 10ª rodada com um grande destaque: os escoceses do Glasgow Warriors, que venceram o jogo mais aguardado da jornada, contra os galeses do Scarlets, e seguem líderes da Conferência A. Já na Conferência B não houve conversa e o Leinster continua atropelando. A rodada foi positiva na verdade para toda a Irlanda, com seus quatro times – Leinster, Munster, Ulster e Connacht – vencendo.

Glasgow é a bola da vez

Glasgow Warriors e Scarlets fizeram o grande jogo da rodada, com os escoceses falando mais alto e com emoção. Aos 18′, Alex Allan recebeu cartão vermelho por tackle perigoso e deixou os Warriors com um homem a menos por todo o restante da partida. Ainda assim, Glasgow venceu por 29 x 20, em jogo que teve o abertura sul-africano de 23 anos Brandon Thomson brilhando. Ele fez o primeiro try do jogo e Nick Grigg marcou o segundo dos escoceses logo após a volta do intervalo. Mas os galeses responderam com 3 tries na segunda etapa, insuficientes para a virada porque Thomson chutou mais 3 penais cruciais para os Warriors.



O Leinster, por sua vez, venceu com muita tranquilidade fora de casa os galeses do Dragons, em Newport, por 59 x 10. Nada menos com 9 tries e destaque mais uma vez para o jovem ponta Adam Byrne, autor de 2 tries. Novamente liderados pelo australiano Scott Fardy, os irlandeses pouparam atletas de seleção e isso não foi um problema.



O Munster também se deu bem e com contundência, aplicando 44 x 14 para cima dos escoceses do Edinburgh. Foram 8 tries a 2 para os irlandeses, com destaque para um hat-trick (3 tries) do veterano astro Keith Earls. Chris Farrell (voltando após 8 meses afastado por lesão) e Andrew Conway igualmente se destacaram com 2 tries cada, ao passo que para o Edinburgh os 2 tries foram do canadense artilheiro DTH van der Merwe, de volta após a classificação de seu país à Copa do Mundo.



O Ulster teve mais trabalho, mas conseguiu uma importantíssima vitória sobre o Cardiff Blues por 16 x 12. O jogo começou cheio de tries, com Matthew Morgan marcando o primeiro dos Blues, respondido com try irlandês de Treadwell aos 13′. Mas Kristian Dacey respondeu rápido com try aos 19′ para os galeses e foi só em termos de tries. O Ulster arrancou a virada e a vitória no segundo tempo graças aos penais de John Cooney.



O Connacht, por sua vez, festejou na África do Sul derrotando o Cheetahs por 21 x 17. Foram 3 tries para o time da casa e 2 para os visitantes, ambos no primeiro tempo, mas a vitória irlandesa foi selada com os penais de Horwitz na segunda etapa.



O único galês que venceu foi o Ospreys – que venceu bem demais. Nada menos que 43 x 00 sobre os italianos do Zebre, com Luke Morgan roubando a cena com hat-trick (3 tries0 para o time de Swansea.



Mas o fim de semana não foi todo ruim para a Itália. O Benetton Treviso foi à África do Sul e voltou com vitória sobre os Kings por 22 x 19 dramáticos em jogo que teve outro hat-trick, e foi de primeira linha, do hooker neozelandês Hame Faiva. Os Kings reagiram no fim mas não conseguiram virar o marcador.





Guinness PRO14 – 2018-19 – Liga de Irlanda, Gales, Escócia, Itália e África do Sul

Kings 19 x 22 Benetton Treviso

Glasgow Warriors 29 x 20 Scarlets

Dragons 10 x 59 Leinster

Cheetahs 17 x 21 Connacht

Ulster 16 x 12 Cardiff Blues

Ospreys 43 x 00 Zebre

Munster 44 x 14 Edinburgh

Clube País Cidade Jogos Pontos Conferência A Glasgow Warriors Escócia Glasgow 10 41 Munster Irlanda Limerick/Cork 10 34 Connacht Irlanda Galway 10 30 Ospreys Gales Swansea 10 28 Cardiff Blues Gales Cardiff 10 23 Cheetahs África do Sul Bloemfontein 10 17 Zebre Itália Parma 10 15 Conferência B Leinster Irlanda Dublin 10 44 Scarlets Gales Llanelli 10 29 Ulster Irlanda Belfast 10 29 Benetton Treviso Itália Treviso 10 23 Edinburgh Escócia Edimburgo 10 22 Dragons Gales Newport 10 13 Kings África do Sul Porto Elizabeth 10 12

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por 7 pontos ou menos de diferença = 1 pontos extra;



- 1ºs colocados de cada grupo = classificação direto às Semifinais e à Champions Cup;

- 2ºs e 3ºs lugares de cada grupo - classificação à Repescagem para as Semifinais e à Champions Cup;

- 4ºs colocados - repescagem pela Champions Cup;

- Nota: as equipes sul-africanas não podem se classificar à Champions Cup;